T24 LogoT24 Logo
Yaşam

Viyana'da Hasankeyf eylemi

Tarihi Hasankeyf bölgesinde yürütülen Ilısu Barajı projesi, finansörlerden Avusturya'da eylemle protesto edildi.

11 Aralık 2008 02:00

Türkiye'de yapımı "kültürel mirasa zarar verecek" tartışmasına yol açan Ilısu Barajı projesi, finansörlerden Avusturya'da eylemle protesto edildi.

Dev projenin uygulanmasının önlenmesini isteyen 50 kişilik bir grup dün başkent Viyana'da finansörlerden Kontrolbank'ı bastı. Bankanın pencerelerinden Ilısu Barajı karşıtı sloganların yazılı olduğu pankartlar sarkıtan göstericiler bir bildiri de yayımladı. ECA-Watch isimli bir izleme kurumu tarafından organize edilen eylemin bildirisinde "Bu proje 65 bin insanın evsiz kalmasına neden olacak. Canlı türleri yok olacak. Her şeyden daha vahimi Hasankeyf gibi bir kültür miras sular altında kalma tehlikesi yaşayacak. Derhal yabancı yatırımcılar projeden desteği çekmeli" denildi. Amaçlarının Hasankeyf'e dikkat çekmek olduğunu belirten ECA-Watch Başkanı Ulrich Eichelmann, barajdan dolayı yerlerinden olacak 65 bin kişinin ne olacağını sordu. Grubun davetlisi olan Hasankeyf sakinlerinden Osman Topkan ise Avrupa'nın böyle bir projeye neden destek verdiğini anlamakta zorluk çektiklerini söyledi. Eylemciler daha sonra Eichelmann başkanlığında Kontrolbank Başkanı Rudolf Scholten ile görüştü. Grubun Türkiye'deki proje yetkililerine de mektup gönderdiği belirtildi.

ETİKETLER

sivil toplum

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Faili meçhul cinayetler davasında son dönemeç: Mağdur aileler, 'davanın üstünün...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı üretimin durduğu TEMSA'yı gezdi: "Mansur Yavaş'ı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

OHAL Komisyonu öğretmenin işini geri istemesini "devlete sadakatsizlik" saydı...

ABD Temsilciler Meclisi Trump'ın azledilmesine 'evet' dedi; dosya Senato'ya gönderildi...

Erdoğan'ın masasındaki 'en beğenilen siyasetçi' anketinde İmamoğlu ve Demirtaş var...

"Batık Simit Sarayı en çok krediyi Denizbank’tan çekmiş; özel bankanın...

Davutoğlu: Erdoğan ile aramızdaki mutabakat gereği sustum; kimse bize geçmiş...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24