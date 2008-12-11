Viyana'da Hasankeyf eylemi

Türkiye'de yapımı "kültürel mirasa zarar verecek" tartışmasına yol açan Ilısu Barajı projesi, finansörlerden Avusturya'da eylemle protesto edildi.



Dev projenin uygulanmasının önlenmesini isteyen 50 kişilik bir grup dün başkent Viyana'da finansörlerden Kontrolbank'ı bastı. Bankanın pencerelerinden Ilısu Barajı karşıtı sloganların yazılı olduğu pankartlar sarkıtan göstericiler bir bildiri de yayımladı. ECA-Watch isimli bir izleme kurumu tarafından organize edilen eylemin bildirisinde "Bu proje 65 bin insanın evsiz kalmasına neden olacak. Canlı türleri yok olacak. Her şeyden daha vahimi Hasankeyf gibi bir kültür miras sular altında kalma tehlikesi yaşayacak. Derhal yabancı yatırımcılar projeden desteği çekmeli" denildi. Amaçlarının Hasankeyf'e dikkat çekmek olduğunu belirten ECA-Watch Başkanı Ulrich Eichelmann, barajdan dolayı yerlerinden olacak 65 bin kişinin ne olacağını sordu. Grubun davetlisi olan Hasankeyf sakinlerinden Osman Topkan ise Avrupa'nın böyle bir projeye neden destek verdiğini anlamakta zorluk çektiklerini söyledi. Eylemciler daha sonra Eichelmann başkanlığında Kontrolbank Başkanı Rudolf Scholten ile görüştü. Grubun Türkiye'deki proje yetkililerine de mektup gönderdiği belirtildi.



