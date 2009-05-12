Viyana'da bir caddeye Falco'nun adı veriliyor

Avusturya'nın başkenti Viyana'daki bir caddeye, 11 yıl önce ölen pop şarkıcısı Falco'nun adı verilecek.



Viyana Belediyesinin açıklamasına göre, Falco'nun annesinin yaşadığı Donaustadt mahallesinde bulunan 250 metre uzunluğundaki "Falcogasse" caddesinin açılış töreni 5 Haziranda düzenlenecek.



Falco, 40 yaşında Dominik Cumhuriyeti'nin Puerto Plata kentinde geçirdiği trafik kazasında ölmüştü.



Asıl adı Johann Hölzel olan Avusturya doğumlu şarkıcı, 1980'li yıllarda "Jeanny", "Rock Me Amadeus", "Vienna Calling" ve "Der Komissar" gibi şarkılarıyla müzik listelerinin zirvesine yerleşmişti.



Falco'nun albümleri bugüne kadar 60 milyondan fazla sattı.

