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Dünya
Deutsche Welle

Viyana: Türkiye ile mülteci anlaşması bitebilir

Avusturya Savunma Bakanı Doskozil, Türkiye’nin AB ile yaptığı mülteci anlaşmasını fesh edebileceğine işaret ederek AB’nin buna hazırlıklı olması gerektiğini dile getirdi.

05 Kasım 2016 16:41

Avusturya hükümetine göre, AB'nin Türkiye ile yaptığı mülteci anlaşmasının feshedilme olasığına hazırlıklı olması gerekiyor.

Avusturya Savunma Bakanı Hans Peter Doskozil, Bild gazetesine yaptığı açıklamada, "Türkiye ile AB arasındaki anlaşmanın AB kendi sınırlarını etkin bir şekilde korumaya başlayarak mülteci akınını durduracak hale gelene kadar geçici bir çözüm olduğunu hep dile getirdim” dedi.

Bild gazetesinin haberine göre, Avusturya Sosyal Demokrat Partili (SPÖ) Bakan Doskozil'in daveti ile orta Avrupa ülkeleri Savunma Bakanları Avusturya'da yapacakları toplantıda, Türkiye'deki son gelişmeler ışığında mülteci krizini görüşecekler.

Doskozil, "Türkiye'nin AB ile yaptığı anlaşmayı fesh etmesi halinde, gereken hazırlıkları yaptığımızın işaretini vermek istiyoruz” dedi.

Doskozil, Türkiye'deki son gelişmelere ilişkin olarak da "Türkiye diktatörlük olma yolunda ilerliyor” ifadesini kullanarak, "tehdit edilmeye daha fazla göz yummayacağız” dedi.

Ankara'dan uyarı gelmişti

Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu İsviçre gazetesi Neue Zürcher Zeitung'a yaptığı açıklamada, Avrupa Birliği'nin Türk vatandaşlarına vize muafiyeti sağlamaması halinde mülteci geri kabul mutabakatını yıl sonundan önce feshedeceğini söylemişti.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "sabırlarının tükenmek üzere" olduğunu belirterek "Önümüzdeki günlerde AB'den yanıt bekliyoruz. Gelmediği takdirde sözleşmeyi feshedeceğiz” demişti.

© Deutsche Welle Türkçe

dpa/JD/HS

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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