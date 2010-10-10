Viyana Operası'nda çıplak balerin krizi

T24- Viyana Operası, Avusturyalı erkek moda ve lifestyle dergisi "Wiener"e cesur pozlar veren balerini topluluktan kovdu.











Daha önce de bu tür pozlar verdiği için uyarıldığı belirtilen balerin bir erkek dergisinde yayınlanan yeni fotoğraflarının ardından kovuldu.



Avusturyalı erkek moda ve lifestyle dergisi "Wiener"e cesur pozlar veren balerin 23 Ağustos'ta topluluktan atıldı.



Cuma günü yapılan bir açıklamada mayıs ayında Penthouse'un haziran sayısında izinsiz olarak opera evinde çekilmiş çıplak fotoğrafları yer alan balerinin daha önce uyarıldığı ve yeni fotoğrafların yayınlanması üzerine kovulduğu kaydedildi.



Opera yöneticisi Dominique Meyer, yaptığı açıklamada, "Seks bölümünde yayınlanan bu yeni fotoğraflar hepimizi şok etti. Dergini kapağında, 'Çıplak balerin, sevdiğimiz gibi balerin' yazıyordu" diyerek tepki gösterdi.



1983 doğumlu Rus asıllı Avusturyalı balerin, Rus Bolşoy Balesi'nde eğitim gördükten sonra 2000'de Viyana Operaso'na katılmıştı.



