Viyana kuşatmasında kullanılan çadırlar

Türkler 1683'te Viyana'yı kuşattıklarında onu kullanmıştı. Şimdi Almanlar sergilemeye hazırlıyor. Avrupa'nın en görkemli çadırları arasında gösterilen Osmanlı eseri 6 yılda onarıldı.



Almanya'nın Aşağı Saksonya eyaletine bağlı Helmstedt kenti yakınlarında bulunan St. Marienberg kasabasındaki bir manastırda onarılmakta olan, 1683 yılında Viyana kuşatması sırasında bu kentin kapıları önünde kurulmuş “Türk çadırı”, Dresden kentinde sergilenecek.



Alman Haber Ajansi (DPA), Avrupa'nın en görkemli çadırları arasında gösterilen “Türk çadırı”nın, 6 yıldan bu yana yaklaşık 30 kadının süslemeleriyle yenilendiğini ve 2009 yılının Aralık ayında Dresden Sarayı'nda sergileneceğini bildirdi.



Osmanlı eserlerinden oluşan sürekli bir sergi hazırlığı yapan Dresden'deki Devlet Sanat Koleksiyonları Dairesi yetkilisi arkeolog Holger Schuckelt, söz konusu çadırın serginin ana eserlerinden birini oluşturacağını belirtti.



“Helmstedter Paramentenwerkstatt” adlı atölyenin restorasyon bölümü yöneticisi Friederike Ebner von Eschenbach, Viyana kapıları önünde ele geçirilen çadırın daha sonraları Polonya Kralı 2. Augustus tarafından birkaç kez yeniden kurdurulduğunu ve burada “A la turka” usülü eğlenceler düzenlediğini söyledi.



Eschenbach, “o dönemlerde bir yandan Osmanlılardan nefret edildiğini ve korkulduğunu, diğer yandan yüksek kültüründen dolayı hayran olunduğunu, ayrıca Türk olan her şeyin moda olduğunu” sözlerine ekledi.



Çadırın 1943 yılına kadar Dresden'de sergilendiği, savaş zamanında Königstein kentine götürülerek muhafaza edilmesine rağmen bir tarafının kaybolduğu ifade edilen haberde, zaman içinde çadırın yıprandığı, Almanya'da 2002 yılında meydana gelen sel felaketi sırasında da hasar gördüğü kaydedildi.



Söz konusu çadırın 16 metre uzunluğunda, 8 metre eninde ve yaklaşık 5 metre yüksekliğinde olduğu bildirildi.



