Viyana Filarmoni Orkestrası İstanbul'da

T24- 38. Uluslararası İstanbul Müzik Festivali kapsamında, kariyeri boyunca sayısız onur ödülüne layık görülen şef Riccardo Muti’nin yönetimindeki Viyana Filarmoni Orkestrası, Enerjisa sponsorluğunda 23 Haziran Çarşamba günü saat 20.00’de Haliç Kongre Merkezi’nde festival izleyicisiyle buluşuyor.







Konserde, Ricardo Muti yönetimindeki Viyana Filarmoni Orkestrası Mozart ve Schubert’in senfonilerinin yanı sıra, Tchaikovksy’nin başyapıtı “Pathetique” senfonisinin unutulmaz bir yorumunu da sunacak.



Müziğin başkentinin en ünlü orkestrası Viyana Filarmoni, klasik müzik dünyasının en tanınmış orkestralarından biri kabul ediliyor. Richard Wagner’in “dünyadaki en olağanüstü orkestralardan biri” ve Anton Bruckner’in “en üstün müzikal birlik” olarak yorumladığı Orkestra’yla ilgili olarak; Johannes Brahms kendisini onların bir “dostu ve hayranı” olarak nitelerken Gustav Mahler “müzik sanatının bağları” ile bağlandıklarını ifade ediyor. Richard Strauss ise tüm bu düşünceleri “Viyana Filarmoni’yi öven sözlerin hepsi yetersiz kalıyor.” diye özetliyor.



Misyonunu, “müziğin insancıl mesajını, dinleyenlerin gündelik hayatına ve bilincine iletmek” olarak belirleyen Viyana Filarmoni, 2005 yılında, Dünya Sağlık Örgütü’nün “İyi Niyet Elçisi” seçildi.



Konserde Viyana Filarmoni Orkestrası’nı yönetecek olan Riccardo Muti, kariyeri boyunca Berlin Filarmoni’den Bayericher Rundfunk’a, New York Filarmoni’den Fransız Ulusal Orkestrası’na kadar dünyanın en önemli orkestralarını yönetti. 1971 yılından bu yana Salzburg Festivali’ne birlikte katıldığı Viyana Filarmoni Orkestrası’yla özel bir bağı olan Mutti, orkestranın 150. yılını kutlama konserini yönetmek üzere davet edildi ve kendisine orkestrasının özel bir sevgi ve onur nişanesi olarak yalnızca birkaç şefe verilen altın yüzük hediye edildi.





Viyana Filarmoni Orkestrası, yarın akşam saat 20.00’de Haliç Kongre Merkezi’nde.