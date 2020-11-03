Viyana'daki silahlı saldırılar hakkında neler biliniyor?

Avusturya'nın başkenti Viyana'nın merkezinde Pazartesi akşam saatlerinde altı farklı noktayı hedef alan silahlı saldırılarda 4 sivil yaşamını yitirirken, 14 kişi de yaralandı. Saldırıyı en az 3 kişinin gerçekleştirdiği açıklanırken, saldırganlardan birisi polis tarafından vurularak öldürüldü.

Avusturya Başbakanı Sebastian Kurz da, olayı "iğrenç bir terör saldırısı" olarak nitelendirdi.

Kurz, "Cumhuriyetimiz zor saatler yaşıyor. Polisimiz bu iğrenç terör saldırısının faillerine karşı kararlılıkla harekete geçecektir. Terör gözümüzü asla korkutamaz ve bu saldırıya var gücümüzle karşı çıkacağız" dedi.

İçişleri Bakanı Karl Nehammer, polis tarafından vurulan saldırganın Irak Şam İslam Devleti (IŞİD) sempatizanı olduğunu tespit ettiklerini açıkladı.

Nehammer, saldırganın 20 yaşında Kuzey Makedonya kökenli olduğunu açıkladı. Makedonya ve Avusturya vatandaşlığına sahip olan bu kişinin terörist faaliyetlerle ilgili suç kaydının bulunduğunu kaydetti.

Nehammer, sabah saatlerinde düzenlediği basın toplantısında, saldırganı "kendisini IŞİD'e yakın hisseden radikalleşmiş bir kişi" olarak tanımaldı.

Saldırganın üzerinde otomatik silah, tabanca ve uzun bıçak bulunduğunu ve sahte patlayıcı yelek giydiğini belirtti.

Nehammer, bir başka saldırganın yakalandığını ve üçüncü saldırganın bulunması için başlatılan geniş çaplı operasyonun ise devam ettiğini söyledi.

Bakan, olayla ilgili olarak Viyana ve başkente bir saat uzaklıktaki St Pölten bölgesinde 15 eve baskın düzenlendiğini ve birçok kişinin gözaltına alındığını açıkladı.

Dört kişi öldü, 14 kişi yaralı

Viyana Belediye Başkanı Michael Ludwig, kurbanlardan birinin olay yerinde, diğerinin ise kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdiğini söyledi.

Saldırıda 14 kişinin yaralandığı, altısının durumunun ise ciddi olduğu belirtildi.

Yaşamını yitiren sivillerin sayısı sabah saatlerinde dörde yükseldi.