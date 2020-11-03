Viyana'daki silahlı saldırılar hakkında neler biliniyor?

Avusturya'nın başkenti Viyana'nın merkezinde Pazartesi akşam saatlerinde altı farklı noktayı hedef alan silahlı saldırılarda 4 sivil yaşamını yitirirken, 14 kişi de yaralandı. Saldırıyı en az 3 kişinin gerçekleştirdiği açıklanırken, saldırganlardan birisi polis tarafından vurularak öldürüldü.
Kurz, "Cumhuriyetimiz zor saatler yaşıyor. Polisimiz bu iğrenç terör saldırısının faillerine karşı kararlılıkla harekete geçecektir. Terör gözümüzü asla korkutamaz ve bu saldırıya var gücümüzle karşı çıkacağız" dedi.
İçişleri Bakanı Karl Nehammer, polis tarafından vurulan saldırganın Irak Şam İslam Devleti (IŞİD) sempatizanı olduğunu tespit ettiklerini açıkladı.
Nehammer, saldırganın 20 yaşında Kuzey Makedonya kökenli olduğunu açıkladı. Makedonya ve Avusturya vatandaşlığına sahip olan bu kişinin terörist faaliyetlerle ilgili suç kaydının bulunduğunu kaydetti.
Nehammer, sabah saatlerinde düzenlediği basın toplantısında, saldırganı "kendisini IŞİD'e yakın hisseden radikalleşmiş bir kişi" olarak tanımaldı.
Saldırganın üzerinde otomatik silah, tabanca ve uzun bıçak bulunduğunu ve sahte patlayıcı yelek giydiğini belirtti.
Nehammer, bir başka saldırganın yakalandığını ve üçüncü saldırganın bulunması için başlatılan geniş çaplı operasyonun ise devam ettiğini söyledi.
Bakan, olayla ilgili olarak Viyana ve başkente bir saat uzaklıktaki St Pölten bölgesinde 15 eve baskın düzenlendiğini ve birçok kişinin gözaltına alındığını açıkladı.
Dört kişi öldü, 14 kişi yaralı
Viyana Belediye Başkanı Michael Ludwig, kurbanlardan birinin olay yerinde, diğerinin ise kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdiğini söyledi.
Saldırıda 14 kişinin yaralandığı, altısının durumunun ise ciddi olduğu belirtildi.
Yaşamını yitiren sivillerin sayısı sabah saatlerinde dörde yükseldi.
Avusturya'da bugün itibarıyla koronavirüs salgını nedeniyle bir dizi sokağa çıkma kısıtlamasının uygulamaya sokulması planlanıyor. Bu nedenle dün akşam saatlerinde çok sayıda insan kısıtlamalar öncesi sokaklarda bulunuyordu.
Saldırılar hakkında neler biliniyor?
Viyana Emniyet Müdürlüğü, ilk silah seslerinin şehrin en büyüğü olan Seitenstettengasse Sinagogu'nun civarında TSİ 22.00 sularında duyulduğunu açıkladı.
Musevi Cemaati Lideri Oskar Deutsch, Twitter hesabından yaptığı açıklamada saldırılar sırasında sinagogun kapalı olduğunu belirtti.
Avusturya'da yayın yapan Kornen Zeitung, sinagogun güvenlik görevlilerinden birinin saldırıda yaralananlar arasında olduğunu bildirdi.
Saldırının en az üç kişilik bir grup tarafından gerçekleştirildiği açıklandı. Saldırganlardan birisi polis tarafından vurularak öldürüldü.
İkinci saldırgan gözaltına alınırken, üçüncü saldırganı bulmak için başlatılan geniş çaplı operasyon ise halen devam ediyor.
BBC Türkçe'ye konuşan üniversite öğrencisi bir Türkiye vatandaşı görgü tanığı, silah seslerinin duyulmasının ardından polis tarafından şehir merkezindeki bir otele yönlendirildiklerini anlattı.
Görgü tanığı, "Merkeze yakın bir kafede oturuyorduk. Birkaç polis aracı geçti. Üstünden biraz vakit geçtikten sonra bir polis içeri geçmemizi söyledi. Burası Hyatt Otel'in kafesiymiş. İçeri geçtik, lobisinde bekliyorduk. Fotoğraf ve video paylaşmamamız istendi" dedi.
Saldırıların ardından kent genelinde geniş çaplı operasyonlar başlatıldı.
Avusturyalı yetkililer, halka evde kalma çağrıları yaparken, şehrin belli bölgelerine emniyet güçleri tarafından kontrol noktaları kuruldu.
Kamu Güvenliği Genel Direktörü Franz Ruf da Viyana'da şehir merkezinin polis tarafından kordona alınarak kapatıldığını ve Avusturya'nın sınır kontrollerini artıracağını söyledi.
Saldırıya hangi tepkiler geldi?
Saldırıya aralarında Türkiye'nin olduğu çok sayıda ülke tepki gösterdi ve kınama mesajı yayımladı.
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Twitter üzerinden attığı mesajda, "Terörün her türüne karşı Avusturya'nın yanındayız. Terör belasına karşı mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz" dedi.
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Twitter'da yaptığı paylaşımda, "Fransa'dan sonra dost bir ülke saldırıya uğradı. Bu bizim Avrupa'mız. Düşmanlarımız kiminle uğraştıklarını bilmeli. Pes etmeyeceğiz" ifadelerini kullandı.
Almanya Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Toplumlarımızı bölmeyi amaçlayan nefrete izin vermeyeceğiz" ifadeleri kullanıldı.
Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel ise saldırıyı kınayarak, "Avusturya ile beraberiz" mesajı paylaştı.
Hollanda Başbakanı Mark Rutte, Avusturyalı mevkidaşı Kurz'u arayarak dayanışma mesajını ilettiğini söyledi.