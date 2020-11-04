Viyana'daki saldırıyı IŞİD üstlendi

T24 Dış Haberler

Pazartesi akşamı Viyana'da yapılan silahlı saldırıyı radikal İslamcı terör örgütü IŞİD üstlendi.

Telegram'dan yapılan açıklamada isminin “Abu Dagnah Al-Albany” olduğu belirtilen sakallı bir adamın fotoğrafı paylaşıldı. Açıklamada Al-Albany'nin kafasından vurularak öldürülmeden önce Viyana'da kalabalıklara silah ve tüfekle ateş ettiği belirtildi.

IŞİD'in propaganda organı Amaq tarafından yapılan başka bir açıklamada Al-Albany'nin radikal İslamcı terör örgütüne "bağlılık yemini" ettiği bir video paylaşıldı.

Pazartesi saat 20.00 sıralarında gerçekleşen silahlı saldırıda dört kişi yaşamını yitirmişti. 14 kişi de yaralanmıştı.