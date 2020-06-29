"Viyana’daki gösterilerin PKK bağlantılı" olduğunu ifade eden Dışişleri Bakanlığı, Avusturya Büyükelçisi'ni bakanlığa çağırdı

Dışişleri Bakanlığı, Avusturya’nın başkenti Viyana’da geçen hafta yapılan gösterilerin PKK bağlantılı olduğunu ifade ederek Avusturya’nın gösterileri ele alışını kınadı. Bakanlık, Avusturya'nın Türkiye Büyükelçisi'ni bakanlığa çağırdı.

Dışişleri Bakanlığı, "PKK iltisaklı grupların Viyana'da 4 gün üst üste gösteri düzenlemelerinden, ayrıca Avusturya güvenlik güçlerinin Türk gençlere şiddet uygulamasından duyduğumuz endişeyi bildirmek üzere Avusturya'nın Ankara Büyükelçisi, bakanlığımıza davet edildi" açıklamasını yaptı.

Kendilerini ‘Bozkurtlar‘ olarak tanımlayan grup, geçen perşembe günü Kürt grupların Viyana’daki mitingine taş ve havai fişekle saldırmıştı. Polis, protestolarda iki grup arasında saatler süren çatışmalarda karşılıklı taş ve molotof kokteyli atıldığını bildirmişti. Saldırıda iki polisin ve bir polis köpeğinin yaralandığı kaydedilmişti. Avusturya polisi ayrıca üç kişinin tutuklandığını, cumartesi günü yapılan protesto gösterisinde olay çıkmadığını açıklamıştı.

Dışişleri Bakanlığı’ndan daha önce yapılan açıklamada da gösteride PKK sembolleri kullanıldığı ve böylece propagandaya müsaade edildiği belirtilerek, “Gösteriler sırasında ayrıca, Avusturya emniyet güçlerince Türk kökenli gençlerin yaralanmasına, Türk toplumuna ait bazı işyerlerinin zarar görmesine sebep olan sert müdahaleyi kınıyoruz” denildi.