Viyana’da 4 kişinin ölümüne yol açan saldırganın cenazesi kriz yarattı

Avusturya’nın başkenti Viyana’da 4 kişinin ölümüne yol açan Makedonya uyruklu saldırgan Kujtim Fejzulai'nin öldürülmesinin ardından Liesing Viyana Müslüman Mezarlığı yetkilileri,saldırganın cenazesini kabul etmediklerini ifade etti.

Avusturya'nın başkenti Viyana'da 2 Kasım tarihinde düzenlenen terör saldırısında 4 kişinin ölümüne neden olan ve polis tarafından öldürülen Makedonya uyruklu saldırgan Kujtim Fejzulai'nin cenazesi ülkede krize neden oldu.

Liesing Viyana Müslüman Mezarlığı yöneticisi Ali İbrahim saldırganın cenazesini kabul etmek istemediklerini ifade ederek, "O masum insanları öldüren ve bütün Müslümanlara zarar veren bir katil. Müslümanlar bir katilin yanında yatmak istemezler" dedi.

Viyana Müslüman Mezarlığı'nın, saldırgana cenaze töreni yapılmayacağını ve cemaatin, cenazeyi reddetme kararının arkasında olduklarını açıklamasının ardından saldırganın Viyana'da yaşadığı yer olan Vorarlberg’deki mezarlık da cenazeyi reddetti. Saldırganın nerede ve ne zaman gömüleceği bilinmiyor. (DHA)