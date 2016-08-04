Viyana-Ankara hattında AB gerginliği



AB Bakanı ve Başmüzakereci Ömer Çelik, Avusturya Başbakanı Chirstian Kern'in, Türkiye ile yürütülen üyelik müzakerelerinin 'diplomatik bir hayal' olduğu ve müzakerelerin durdurulması gerektiği yönündeki açıklamalarına yanıt verdi.

Bakan Çelik, AB Bakanı ve Avrupa Konseyi Genel Sekreteri Thorbjorn Jagland ile bakanlıkta yapacakları görüşmenin öncesinde basına yaptığı açıklamada, "Bu tip yaklaşımları, Avrupa'daki aşırı sağın yaklaşımlarıyla bu kadar yakın benzerlik göstermesini son derece rahatsız edici buluyorum" dedi.

Avusturya Başbakanı Kern, dün akşam Avusturya televizyonu ORF'te katıldığı programda "Üyeliğin gerçekleşmesi için demokratik standartların yeterli olmayacağını biliyoruz" şeklinde konuşmuştu. Sosyal demokrat politikacı, konuyu 16 Eylül'de düzenlenecek Avrupa Konseyi toplantısında gündeme getirmek istediğini belirterek "Alternatif bir konsept gerekiyor" dedi. Kern kısa bir süre önce yaptığı açıklamada da Türkiye'nin AB olmadan iflasa savrulabileceğini iddia etmişti.

Avusturya Dışişleri Bakanı Sebastian Kurz da Türkiye ile AB arasında varılan mülteci mutabakatına alternatif üretilmesini istedi. Alman haber portalı Spiegel'e açıklama yapan Kurz, "Sırtımızı arkamıza yaslayıp, Türkiye ile yapılan anlaşmanın başarılı olmasını umamayız" dedi.

Açıklamaya tepkiler

Avusturya'nın Türkiye ile yürütülen AB'ye üyelik müzakerelerinin durdurulması talebine Almanya'nın Bavyera eyaleti yönetiminden de destek geldi. Bavyera İçişleri Bakanı Joachim Hermann, "AB'nin Türkiye ile müzakerelerin durdurulması seçeneğini dikkate alması Bavyera yönetiminin görüşleri ile örtüşmektedir. Türkiye'nin üyeliği kesinlikle bir seçenek olamaz" dedi. Alman haber ajansı dpa'ya konuşan Hristiyan Sosyal Birlik partili (CSU) Hermann, Cumhurbaşkanı Erdoğan dönemindeki gelişmelerin hukuk devleti ile 'alay etmek' anlamına geldiğini belirterek, "Şu anda üyelik müzakereleri için makul bir zemin yok" diye konuştu.

Türkiye 2005 yılında AB ile tam üyelik müzakerelerine başladı. Müzakereler kapsamında şu ana kadar 35 fasıldan 16'sı müzakereye açıldı.