Viyadük enkazından bacağı ve kaburgaları kırılarak kurtuldu

Erol POLAT/DARICA (Kocaeli), (DHA) - KOCAELİ\'nin Gebze ilçesinde, Kuzey Marmara Otoyolu\'nda yapımı sürdürülen 7 No\'lu viyadüğe beton döküldüğü sırada beton blokun ters dönerek, üzerindeki işçilerle yaklaşık 30 metreden düşmesi sonucu 3 işçi yaşamını yitirirken, Kani Öztürk (49), yaklaşık 250 tonluk enkazdan kurtarıldı. Kaburgaları ve bacağı kırılan Öztürk, olay anını hatırlamadığını söyledi.

Olay, 28 Kasım Çarşamba günü saat 10.55\'te, Kocaeli\'nin Gebze ilçesinden geçen Kuzey Marmara Otoyolu 7 No\'lu viyadükte meydana geldi. Viyadüğe 2\'nci kademe beton dökülürken, beton blok ters dönüp, üzerindeki işçilerle birlikte aşağı düştü. Yaklaşık 30 metre yükseklikten düşen beton blokun altında 4 işçi kaldı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, AFAD, 112 Acil Servis ve arama- kurtarma ekipleri geldi. Enkaz altında kalan Kani Öztürk (40) isimli işçiye ulaşıldı. 112 Acil Servis ekibi, Öztürk\'e enkaz altında müdahalede bulundu. Enkaz altından çıkarılan Öztürk, kaldırıldığı Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'nde tedaviye alındı. Gece boyunca devam eden çalışmalar sonucu Öztürk Yılmaz, Bayram Kılıç ve Mehmet Sıddık Canpolat isimli işçilerin ise cansız bedenleri enkaz altından çıkarıldı.

\'GÖZÜMÜ BURADA AÇTIM\'

AFAD, itfaiye ve arama- kurtarma ekipleri, çöken 250 tonluk viyadüğün altında kalan Kani Öztürk\'e, demirleri kesip, betonları kırarak ulaştı. Öztürk\'e, enkaz altında müdahalede bulunuldu. Yaklaşık 4 saat süren çalışmaların ardından Öztürk, enkaz altından çıkarıldı. Öztürk, Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne kaldırılarak, tedaviye alındı. Kaburgaları ve sağ bacağı kırılan, vücudu ile yüzünde kesikler oluşan Kani Öztürk, ameliyata alındı. Öztürk, ameliyatın ardından yoğun bakımda tedaviye alındı. Sağlık durumu iyiye giden Kani Öztürk, bugün ortopedi servisine alınırken, yakınları ise gün geçtikçe sağlığına kavuştuğunu görmenin mutluluğunu yaşadıklarını söyledi. Bir süre daha hastanede tedavisi sürecek olan 6 çocuk babası Kani Öztürk, olay anını hatırlamadığını belirterek, \"Ben hatırlamıyorum. Gözümü burada açtım\" dedi.



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