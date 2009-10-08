Viyadük altında işadamının cesedini buldular



Aydın'ın Germencik ilçesinden geçen otoyoldaki viyadük altında bir erkek cesedi bilindi.



Alınan bilgiye göre, otoyolun Germencik bölümünün Kızılcapınar köy mevkisindeki viyadüğün altında bir erkek cesedi bulundu. Cesedin üzerinden İzmirli iş adamı Hasan Edip Carfi'ye (49) ait kimlik çıktı.

Viyadükten atladığı ya da atıldığı ihtimali üzerinde durulan kişiye ait olduğu sanılan 35 VU 155 plakalı otomobilin de yol kenarında park halinde olduğu belirtildi.

Cesedin, Germencik Devlet Hastanesi morguna kaldırıldığı, olayla ilgili soruşturmanın sürdürüldüğü bildirildi.



