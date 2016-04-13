Viyadüğe çıkan adamı intihardan bebek müjdesi kurtardı

İstanbul’da 35 metrelik viyadüğe çıkan Ahmet Saka, olay yerine çağrılan eşinin ‘hamileyim’ müjdesi üzerine ikna oldu.

Kâğıthane Sadabad Viyadüğü üzerinde önceki gece yaşanan olayda, bir GSM şirketinin çağrı merkezinde çalışan Ahmet Saka (30), maddi sıkıntı nedeniyle canına kıymak istedi. Yürüyerek viyadüğe gelen genç adam korkuluklara çıktı.

Habertürk'ün haberine göre, Saka'yı gören vatandaşların ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri geldi. Gayrettepe Asayiş Şube Müdürlüğü Rehine Kurtarma ve Müzakere Timi'nde görevli polis memuru uzun süre ikna etmeye çalıştığı genç adamı vazgeçiremedi. Ardından ailesine haber verildi. Viyadüğe gelen genç adamın ailesi gözyaşları içinde oğullarını ikna etmek için seferber oldu.

Araları kötüydü

Aile de başarılı olamayınca Ahmet Saka'nın 3 yıl önce evlendiği ancak bir süredir ayrı yaşadığı eşi F.S.'ye haber verildi. Olay yerine gelen F.S. kocasını korkuluklarda görünce gözyaşlarına boğuldu. F.S. eşinin yanına giderek henüz kendisinin de yeni öğrendiği o müjdeli haberi verdi. Genç adam yakında baba olacağını öğrenince şaşkına döndü. Korkuluklardan inen genç gözyaşları içinde eşine koştu. Bu mutlu tablo karşısında duygulanan aile, sağlık ekipleri ve polisler çifti uzun süre alkışladı. Çift birlikte evlerine döndü.