Vivier & Co/Marić: Uzun vadeli yatırıma yönelen kazanıyor

İstanbul, 25 Aralık (DHA) - Bankacılık hizmetleri sunan Yeni Zelanda merkezli Vivier & Co, her düzeyden yatırımcının karlılığını artırması için uzun vadeli yatırımlara yönelmesi gerektiğini belirtti.

Yenilenebilir mevduat seçeneğini tercih eden yatırımcıların mevduat süresini 12 ay olarak taahhüt ettiklerinde daha yüksek oranlarda faiz alabildiklerini belirten Vivier & Co CFO’su Ljubica Marić, karlılığını artırmak isteyen yatırımcılara şu önerilerde bulundu:

Yatırım yapmak hızla zengin olmak anlamına gelmez. Sağlıklı bir yatırım için uzun vadeli yatırımlara yönelerek daha yüksek gelir elde etmek mümkün.

Yatırım yapma zamanı çoğunluğun yapmadığı zamandır. Piyasadaki çalkantıları düşmanınız değil, dostunuz gibi görün; bundan kar etmeye bakın.

Size karmaşık gelen bir yatırım önerisine girmeyin. Yatırım aracının tüm detaylarına dikkat edin.

Yatırım riski ve potansiyel karlılık dikkate alındığında konut mülkiyeti en iyi yatırım seçeneklerinden biri. Ancak bu yatırım aracını da küresel bazda değerlendirmek gerekiyor. Gayrimenkul temelli yatırımlara gidildiğinde mutlaka işin ehli bir uzmandan destek alın.

Yatırım yapmak, bir ekonomi uzmanı gibi olmasa bile belli bir bilgi birikimini ve deneyimi gerektirir. (Fotoğraflı)