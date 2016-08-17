Vivaldi'nin eserlerini yeniden yorumlayan 'Vivaldianno City of Mirrors' İstanbul'a geliyor

İtalyan Barok klasik müzik bestecisi Antonio Vivaldi’nin eserlerini yeniden yorumlayan "Vivaldianno City of Mirrors" seyirciye eşsiz 3 boyutlu bir müzikal deneyimi sunuyor. Vivaldianno, özgün ve çağdaş yorumunun yanı sıra teknolojinin sahne ve ışıklar ile birleşmesiyle izleyiciye unutulmaz anlar yaşatacak.

Vivaldi’nin klasikleşmiş eserlerini muhteşem bir özgünlük ile yeniden ele alan "Vivaldianno City of Mirrors", IEG organizasyonuyla 5 Kasım Cumartesi günü Ülker Sports Arena'da müzikseverle buluşacak.

Mürekkephaber'de yer alan habere göre, Prodüktörlüğünü ünlü Çek besteci, söz yazarı Michal Dvorak'ın yaptığı "Vivaldianno City of Mirrors"ın kemanda ünlü Çek virtüöz Jaroslav Sveceny yer alıyor. Usta isimlere muhteşem bir orkestra da eşlik ediyor.

500’den fazla konçerto besteleyen Vivaldi’nin eserlerinin çağdaş düzenlemelerle 3 boyutlu olarak sahnede devleştiği "Vivaldianno City of Mirrors" klasik müzik severlerin yanı sıra her yaştan müzik severi heyecanlandıracak.

Muhteşem bir müzikal ve görsel deneyim vaad eden "Vivaldianno City of Mirrors" İEG organizasyonuyla 5 Kasım Cumartesi Ülker Sports Arena’da müzik severler ile buluşacak.