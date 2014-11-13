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Yaşam

Vitrine hamile çocuk manken koydular…

Venezuela'da bir alışveriş merkezinin vitrinindeki hamile çocuk mankenleri görenler önce şaşırdı, sonra durumu anladı

13 Kasım 2014 16:57

Venezuela’nın başkenti Caracas'taki iki yerel dernek, çocuk yaştaki hamileliklere dikkat çekmek için ilginç ve bir o kadar da etkili bir yola başvurdu. Bir alışveriş merkezinin vitrinine hamile görüntüsü verilmiş ve 15 yaşına kadarki çocukların giydiği üniformalardan giydirilmiş cansız mankenler yerleştirildi.

Venezuela, çocuk yaşta hamilelik oranının en yüksek olduğu Güney Amerika ülkesi. Buna göre ülkede her üç dakikada bir 18 yaşından küçük bir çocuk hamile kalıyor ve ülkedeki doğumların yüzde 23'ü 18 yaşından küçük çocuklar tarafından gerçekleştiriliyor.

Derneğin kampanyasına Venezuelalıların tepkileri ise değişiyor. Kimileri olumsuz bir tepkiyle yaklaşırken, kimileri de bu rahatsız edici kampanya sayesinde bu soruna dikkat çekilebileceğini söylüyor. Kampanyanın arkasındaki dernek yöneticileri ise her koşulda bu kadar ilgi uyandırmış olmaktan memnun.

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