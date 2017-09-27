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Spor

Vitoria SC Teknik Direktörü Martins: "İyi bir sonuçla dönmek istiyoruz"

UEFA Avrupa Ligi I Grubu’nda mücadele eden Atiker Konyaspor’un rakibi Vitoria SC Teknik Direktörü Pedro Martins, fizik olarak karşılaşmaya hazır olduklarını belirterek ülkelerine iyi bir sonuçla dönmek istediklerini söyledi

27 Eylül 2017 21:48

UEFA Avrupa Ligi I Grubu’nda mücadele eden Atiker Konyaspor’un rakibi Vitoria SC Teknik Direktörü Pedro Martins, fizik olarak karşılaşmaya hazır olduklarını belirterek ülkelerine iyi bir sonuçla dönmek istediklerini söyledi.

Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu\'nda kaleci Miguel Silva ile basın toplantısı düzenleyen teknik direktör Martins, maç öncesi değerlendirme yaptı. Zor bir gurupta olduklarını belirten Martins, şunları söyledi: \"Buna rağmen mücadele edip elimizden gelen her şeyi yapacağız. Yarın ki karşılaşma da zor olacak. Rakibimiz iyi bir takım. Defansif ve ofansif olarak çok iyiler. Bunu aklımıza yazdık ve geldik. Sahaya çıkacağız ve ne olursa olsun mücadele edeceğiz.\"

\"İYİ BİR SONUÇLA DÖNMEK İSTİYORUZ\"

Karşılaşmaya iyi hazırlandıklarını da belirten Martins, \"Takımımız fizik olarak çok iyi durumda. Yarınki maçta bunu göstermek istiyoruz. Taraftarımız bizden iyi bir sonuç bekliyorlar ve iyi bir sonuçla dönmek istiyoruz. Biz hazırız\"  dedi.

Atiker Konyaspor taraftarının ilk kez takımı ile buluşacağı ve takım olarak taraftardan etkilenip etkilenmeyecekleri sorulan Martins, dışarıda oynanan maçların her zaman zor olduğunu ve bu zorluğu bilerek mücadele edeceklerini sözlerine ekledi.

Basın toplantısı katılan kaleci Miguel Silva ise karşılaşma için hazır olduklarını ve sahaya çıkarak ellerinden geleni yapacaklarını söyledi. Yapılan basın toplantısının ardından takım oyuncuları karşılaşmanın oynanacağı stadyumda antrenman yaptı. Oyuncular düz koşu, açma germe hareketleri ve top kapma çalışması yaptı.  

 

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Pedro Martins\'in açıklamaları

-Miguel Silva\'nın açıklamaları

-İdmandan görüntüler

 

Haber-Kamera: :Mehmet Kayhan YILDIZ - Hasan DÖNMEZ / KONYA,(DHA) -  (FOTOĞRAFLI)

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

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