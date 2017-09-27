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Spor

Vitoria SC kafilesi Konya'da

Atiker Konyaspor'un UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakibi Vitoria SC kafilesi Konya'ya geldi

27 Eylül 2017 01:19

Atiker Konyaspor\'un UEFA Avrupa Ligi\'ndeki rakibi Vitoria SC kafilesi Konya\'ya geldi. 
Atiker Konyaspor\'un UEFA Avrupa Ligi I Grubu\'nun ikinci haftasında 28 Eylül Perşembe günü Konya Büyükşehir Belediyesi Stadı\'nda karşılaşacağı Vitoria SC kafilesi özel uçakla Konya\'ya geldi. Kafileyi havalimanında Atiker Konyaspor yöneticileri karşıladı. Portekiz temsilcisinin yöneticilerine çiçek ve Mesnevi hediye edildi. Kafile daha sonra konaklayacağı otele geçti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Takımın havalimanına gelmesi
- Atiker Konyaspor yöneticilerinin çiçek ve Mesnevi hediye etmesi
- Genel ve detaylar

Haber: Tolga YANIK - Kamera: Hasan DÖNMEZ / KONYA,(DHA) - (FOTOĞRAFLI)

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

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