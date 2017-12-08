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Spor

Vitoria Guimaraes - Atiker Konyaspor maçında ilk 11'ler açıklandı

İSTANBUL / DHA UEFA Avrupa Ligi I Grubu'nda mücadele eden temsilcimiz Atiker Konyaspor, gruptaki son maçında bugün Portekiz'in Vitoria Guimaraes takımıyla deplasmanda karşılaşacak

08 Aralık 2017 01:12

İSTANBUL / DHA

UEFA Avrupa Ligi I Grubu\'nda mücadele eden temsilcimiz Atiker Konyaspor, gruptaki son maçında bugün Portekiz\'in Vitoria Guimaraes takımıyla deplasmanda karşılaşacak.
D. Afonso Henriques Stadyumu\'nda saat 23.05\'te başlayacak karşılaşmayı Alman Futbol Federasyonu\'ndan Daniel Siebert yönetecek.  Daniel Siebert\'in yardımcılıklarını Holger Henschel ve Rafael Foltyn yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi Guido Kleve, ilave yardımcı hakemleri ise Sascha Stegemann ve Benjamin Brand olacak.
İki takımın ilk 11\'i şöyle;
VITORIA GUIMARAES: Douglas, Pedrao, Francisco Ramos, Heldon, Raphinha, Victor García, Hurtado, Joao Vigario, Jubal, Celis, Martins
ATİKER KONYASPOR: Serkan, Ferhat, Ali Turan, Selim, Ömer Ali, Ali Çamdalı, Moke, Vedat, Bourabia, Musa, Evouna

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