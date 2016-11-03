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Spor

Vitor Pereira'ya İtalyan devi talip oldu

Inter'de teknik direktörlük için Hiddink, Villas Boas gibi isimler de yer alıyor

03 Kasım 2016 13:28

Fenerbahçe'den apar topar gönderilen Vitor Pereira'nın ismi İtalya Serie A devi Inter ile anılıyor.

İtalya’nın önde gelen spor gazetelerinden olan La Gazzetta dello Sport’un haberine göre, teknik direktör Frank de Boer ile yollarını ayıran Inter’in aday listesinde Portekizli çalıştırıcı var.

amkspor'un haberine göre; Inter, Zenit’ten ayrıldığından bu yana takım çalıştırmayan Andre Villas Boas, Hollandalı Guus Hiddink, Marcelino Toral ve Stefano Pioli gibi isimleri alternatif olarak düşünüyor.

Fenerbahçe’de geçirdiği 1 sezonun ardından görevden alınan Pereira’nın yerine Dick Advocaat getirilmişti.

Roberto Mancini’nin yerine göreve gelen Frank de Boer ise kısa vadede başarılı olamayınca takımdan gönderildi. 

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