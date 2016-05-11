Vitor Pereira'nın kaderi belli oluyor

Şampiyonluk şansını büyük ölçüde yitiren Fenerbahçe'de teknik direktör Vitor Pereira ile yolların ayrılması kararı alındığı iddia edildi.

Lig TV’nin haberine göre, Medipol Başakşehir yenilgisi Fenerbahçe'de bardağı taşıran son damla oldu. Sarı Lacivertli yönetim teknik direktör Vitor Pereira ile yolları ayırma yönünde fikir birliğine vardı. Olağanüstü toplanma kararı alan Fenerbahçe yönetimi Portekizli teknik adamın sezon boyunca yaptığı hataları masaya yatıracak.

Bazı yöneticilerin Vitor Pereira ile hemen yolları ayırmak gerektiği yönünde görüş bildirdiği, yönetim kurulu toplantısında ise bu fikri dile getirecekleri belirtildi. olağanüstü toplantıda portekizli teknik adamın kaderinin çizileceği öğrenildi.

Medipol Başakşehir maçının ardından Luis Nani'nin Lig Tv'ye yaptığı açıklamalar ve sorunların geçmişe yönelik olduğunu işaret etmesi de yönetimin dikkatini çekti.

Yönetimin, sarı lacivertli kulübün tarihinin en önemli kadrosunu oluşturulmasına rağmen, sezonun büyük bir bölümünde onbir oluşturamayan, istenilen futbolu oynatamayan Portekizli teknik adamın yerine yeni isimlerle görüştüğü ve bazı temaslarda bulunduğu kaydedildi.