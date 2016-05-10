Luis Nani: Sezon başından beri birlik değildik, takım değildik!

Süper Lig'in 32. haftasında deplasmanda Başakşehir'e 2-1 yenilerek şampiyonluk yarışına veda eden Fenerbahçe'de Portekizli yıldız Luis Nani maçı değerlendirdi. Nani, “Sezon başında başlayan sezon ortasında devam eden bir sorun. Son maçlardaki gibi değildik. Birlik değildik, takım değildik. Son maçlarda silkelendik takım olduk daha iyi oynadık ama geç kaldık.” dedi.

Gelecek planlarına ilişkin sorulara da yanıt veren Nani’nin sözleri şöyle:

”Unutmak isteyeceğimiz bir geceydi. Kazanmamız gerektiğini biliyorduk. Şampiyonluk yarışına devam etmek için kazanmamız gerektiğini biliyorduk. En iyi seviyemizde değildik. Rakibimiz iki gol attı. Biz tek gol atabildik. Fırsatlar da yakaladık ama atamadık. Zor bir geceydi. Unutmak isteyeceğimiz bir geceydi. Bakalım neler olacak."

“Birlik değil ve takım değildik”

"Bence sorun bugünün sorunu değil, sorun sezon başında başlayan sezon ortasında devam eden bir sorun. Son maçlardaki gibi değildik. Birlik değildik, takım değildik. Son maçlarda silkelendik takım olduk daha iyi oynadık ama geç kaldık. Bugün oyunumuzu sahaya yansıtamadık. Güçlü bir takımla oynadık. Galip gelmek isterdik ama yapamadık. Bu sorun şimdinin sorunu değil. Sezon başından beri devam eden bir sorun."

Sezon sonunda ne yapacak?

"Şu anda kafamda önümüzdeki iki maçtan başka bir şey yok. Fenerbahçe'ye bu iki maçta nasıl katkı verebilirim. Takımımın maçı kazanması için neler yapabilirim diye düşünüyorum. Başka bir şey yok."