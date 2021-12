Vitor Pereira, tartışma yaratan "Avrupa Ligi" sözleriyle ilgili konuştu: Dünyanın en iyi takımı değiliz; omzumuza bu sorumluluğu yüklemememiz gerekiyor

UEFA Avrupa Ligi D Grubu 4. haftasında yarın Belçika ekibi Royal Antwerp'e konuk olacak Fenerbahçe'nin teknik direktörü Vitor Pereira, maçın öneminin farkında olduklarını, iyi bir futbol ve 3 puan için Belçika'ya geldiklerini söyledi. "Fenerbahçe'nin bu kupayı kazanacağını düşünen varsa, onlara katılmıyorum" sözlerine açıklık getiren Pereira, "Tabii ki biz dünyanın en iyi takımı değiliz. Omzumuza bu sorumluluğu yüklemememiz gerekiyor. Ben o cümlemle taraftara bu mesajı vermek istedim" diye konuştu.

Maçın oynanacağı Bosuil Stadyumu'nda kaleci Berke Özer ile basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Portekizli teknik adam, Royal Antwerp'in iyi bir takım olduğunu, daha önce karşılaştıkları için birbirlerini tanıdıklarını dile getirerek, "Önceki maçla bu maç arasındaki fark, bazı hatalarımızı düzeltmek ve yarın iyi bir futbol sergilemek olacak. Hedefimiz bu." diye konuştu.

Pereira, ligdeki 9. haftadan sonra yapılan eleştirilerle ilgili soru üzerine, takımın seviyesini yükseltmeye odaklandığını, eleştirilerin teknik adamlar için normal olduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Teknik direktörseniz bazen eleştiri alırsınız, bazen en iyi siz olursunuz. Bir hafta maç kazanırsınız ve insanlar size farklı bakar. Futbol böyle bir şey. Bu kontrol edemeyeceğiniz bir şeydir. Kontrol edebileceğimiz şeyler ise yarın sahada yapabileceklerimiz, takımıma öz güvenini yeniden nasıl verebileceğim ve daha önce oynadığımız seviyeyi yakalamak gibi şeylerdir."

"Futbolda bazen bir sonuç her şeyi değiştirir ve öz güveniniz yerine gelir." diyen Pereira, önemli olanın özgüveni geri getirmek olduğunu vurguladı.

Pereira, “Yarın 3 puan almamız yeniden mücadelenin içinde olacağız anlamına gelecek. Bunun için de hazırız.” şeklinde konuştu.

Daha önce yardımcı teknik direktör olarak UEFA Avrupa Ligi’ni kazandığını hatırlatan Pereira, bu kupayı yeniden kaldırmak istediğini ifade etti. "Fenerbahçe'nin bu kupayı kazanacağını düşünen varsa, onlara katılmıyorum" sözlerine açıklık getiren Pereira, şunları kaydetti:

“Yarınki hedefimiz maçı kazanmak ve gruptaki hedefimiz bir sonraki aşamaya çıkabilmek. Zaten turnuvanın en başından beri hedefimiz bu. Benim o dediğim cümlede belirtmek istediğim şu; tabii ki biz dünyanın en iyi takımı değiliz. Omzumuza bu sorumluluğu yüklemememiz gerekiyor. Ben o cümlemle taraftara bu mesajı vermek istedim. Bizim sorumluluğumuz oynadığımız her maçtan 3 puan almak ve her maçı kazanmak için oynamak. Aslında bunu söylemek istedim. Tabii ki Avrupa Ligi’ni kazanmak isterim. Biliyor musunuz bilmiyorum ama daha önce yardımcı hoca olarak bu kupayı kazandım. Tabii ki teknik direktör olarak da kazanmak istiyorum ama dediğim gibi omzumuza bu sorumluluğu yüklememiz gerekiyor. Her zaman en iyi sonucu alıp, kazanmak istiyoruz.”

Berke Özer: "Gereken sonucu alıp buradan en iyi şekilde ayrılacağız"

Fenerbahçe'nin genç kalecisi Berke Özer de takım olarak çok motive olduklarını, galibiyete ihtiyaç duyduklarını söyledi.

"İnşallah gerektiği gibi oynayıp gereken sonucu alıp buradan en iyi şekilde ayrılacağız." diyen Berke, daha önce iki yıl oynadığı Belçika'daki takımların özelliğini, disiplinli ve sistemli olmaları şeklinde değerlendirdi.

Berke, "Takım olarak yaptığımız analizlerde de, özellikle ilk maçta takımla yaptığım konuşmalarda çok kolay olmayacağını söyledim. Karşımızda dirençli, belki kalite ve yetenek olarak bizimle aynı kefeye koyamazsınız ama oyun disiplini olarak çok güçlü bir rakibe karşı oynayacağımızı söyledim. Nitekim de öyle oldu." dedi.

Kaleci Altay'ın sakatlığı hakkındaki soruyu yanıtlayan Berke, Altay'ın sakatlığına çok üzüldüğünü belirterek, "Bu benim için bir fırsat oldu. Bu şekilde olduğu için üzgünüm. Onun emanetine sahip çıkmamız çok önemli. Bu takımın kalesinde olmak çok büyük sorumluluk, aynı zamanda çok büyük gurur." ifadesini kullandı.

Berke, üzerinde baskı hissedip hissetmediğinin sorulması üzerine, "Burada olmamızın en büyük sebebi bu baskı kaldırabilme özelliklerimiz. Bu büyük kulüplerde olan bir gerçek. Tabii bu baskı altında en iyi performansı göstermemiz gerekiyor. Baskı hissetmiyorum. Tam tersine taraftarlarımızdan, hocamızdan, yönetimimizden destek görüyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Basın toplantısının ardından Fenerbahçe takımı maçın oynanacağı Bosuil Stadyumu'nda antrenman yaptı.

UEFA Avrupa Ligi D Grubu 4. haftasında yarın Belçika ekibi Royal Antwerp ile Fenerbahçe arasındaki karşılaşma, ev sahibi takımın cezası nedeniyle seyircisiz oynanacak.