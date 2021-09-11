Vitor Pereira, Kadıköy duvarını ayakta tutmak istiyor

Fenerbahçe'de ikinci dönemini yaşayan Portekizli teknik direktör Vitor Pereira'nın ligde Kadıköy'de hiç yenilgisi bulunmuyor.

Sözcü'den İrfan Yirmibeş'in haberine göre Pereira, Fenerbahçe'nin başında ligde iç sahada 18 maça çıktı. Bu karşılaşmalarda 15 galibiyet, 3 beraberlik alan sarı-lacivertliler, yarın bu seriyi sürdürmeye çalışacak

Vitor Pereira, maçın ilk 11’ini büyük ölçüde şekillendirdi. Tedavisi süren Serdar Dursun, adalesinde yırtık bulunan Nazım, ağrıları olan Sosa ve milli takımdan geç dönecek Valencia forma giyemeyecek. Sakatlıklarını atlatan Novak, İrfan Can ve Pelkas hazır. Pereira; Tisserand, Kim ve Szalai'den oluşan savunma hattını bozmayacak. Orta sahada Gustavo ile Crespo'nun, sol kanatta Muhammed Gümüşkaya'nın hücum hattında Mesut, İrfan Can ve Berisha'nın oynaması bekleniyor.