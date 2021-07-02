Vitor Pereira kaç yıllık sözleşmeye imza attı?

Fenerbahçe, teknik direktörlüğe Vitor Pereira'yı getirirken, Portekizli ile 2 yıllık sözleşme imzalandı.

Fenerbahçe, 2015-16 sezonunda futbol takımını çalıştıran Vitor Pereira'yla anlaştı. Sarı Lacivertliler, kariyerinde 5'i lig şampiyonluğu olmak üzere toplam 8 kupa kazanan Portekizli ile 2 yıllık sözleşme imazaladı.

Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) gönderilen yazıda, "Futbol A Takımı teknik direktörlüğü için Vitor Manuel De Oliveira Lopes Pereira ile 2 yıllığına anlaşmaya varılmıştır" denildi.

Pereira, son olarak Çin'in Shanghai Port takımını çalıştırmıştı.

Fenerbahçe, Vitor Pereira'nın görev yaptığı ilk döneminde 22 galibiyet, 8 beraberlik ile 4 yenilgi yaşadı ve sezonu 74 puanla şampiyon Beşiktaş'ın 5 puan gerisinde ikinci sırada tamamlamıştı.