Vitor Pereira: İşte biz buyuz; Fenerbahçe'nin aile ruhunu ortaya koyduk

Fenerbahçe teknik direktörü Vitor Pereira, Çaykur Rizespor maçının ardından verdiği demeçte galibiyetten duyduğu mutluluğu dile getirdi. Portekizli teknik adam, "Fenerbahçe 2010/11'de Trabzonspor'la olan 9 puanlık farkı kapattı. Tarih tekerrür eder mi?" sorusuna, "Nasıl gözüktüğümüzden ziyade, ne hissetiğimiz önemlidir. Taraftar, takım ve başkanımız için mutluyum. Trabzonspor'un ne yaptığını kontrol edemeyiz. Kendi yapabileceklerimizi kontrol ederiz. Bugünkü gibi devam edersek şansımız yüksek olacaktır" yanıtını verdi.

Fenerbahçe teknik direktörü Vitor Pereira, 4-0'lık Çaykur Rizespor galibiyetini değerlendirdi.

Galibiyetten ötürü mutlu olduğunu dile getiren Pereira, "Oyuncuları tebrik etmemiz gerekiyor. Hepsi harika bir performans gösterdi. İşte biz buyuz. Kaliteli bir karakter ortaya koyduk. Fenerbahçe'nin aile ruhunu ortaya koyduk. Taraftarlar da harikaydı. Çok mutluyum." dedi.

"Yapmamız gereken maç maç bakmak"

"Bizim yapmamız gereken maç maç bakmak" diyen Pereira şunları kaydetti:

"Önce Avrupa Ligi maçına bakacağız. Sonra da lig maçına bakacağız. Çok iyi bir birlik var. Avrupa ve sonra da ligde zorlu maçlar var. Aile ruhunu yansıtırsak ve bugünkü gibi savaşırsak bu maçlar kolay olacaktır. Şimdi dinlenip önümüzdeki maça hazırlanacağız. Mutluyum çünkü biz birlik olduğumuz zaman en önemli şey bu."

Vitor Pereira, yedek kulübesinin yer değişikliğiyle ilgili olarak ise "Şansla pek alakası yok. Biz mesafeden dolayı zaman kaybediyorduk özellikle oyuncu değişikliklerinde. Bu nedenle böyle bir değişiklik yaptık" dedi.

Mücadelenin ardından basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Vitor Pereira, çok iyi bir oyun sergilediklerini ifade ederek, “Karakterimizi sahaya koyduk, birlik olduğumu gösterdik ve birlikte savaştık. En önemlisi Fenerbahçe’nin ve taraftarın ruhunu sahaya yansıttık. Oyuncularımızla gurur duyuyorum. Taraftarlara teşekkür ediyor ve oyuncularımı da tebrik ediyorum“ dedi.

“Yedek kulübesini ısınan oyuncularla daha iyi iletişim için değiştirdik“

Kadıköy’de ilk kez sağ tarafta yer alan yedek kulübesini kullanmaları ile ilgili soruya cevap veren Portekizli teknik adam, “Yedek kulübesini değiştirmemizin sebebi, bazen oyuncu değişikliği yapmak istediğimizde mesafeden dolayı iletişim zorluğu yaşıyorduk ve değişikliği başkanda uygun gördü. Bu değişikliğin şansla alakası yok tamamen iletişimi daha iyi sağlamak içindi“ ifadelerini kullandı.

“En önemlisi oyuncuların yanımızda olması, inanmaları ve savaşmaları“

Bir hoca olarak en önem verdiği şeyin oyuncularının birlik olduğunu görebilmek olduğunu söyleyen Pereira, “Hocalarının ne istediğini anlayan oyuncu grubu görmek, takım ruhu ile çalışan oyuncu grubuyla çalışmak en önem verdiğim şeylerden. Kariyerimde pek çok şey yaşadım ama her şeyden önce en önemlisi oyuncuların yanımızda olması, inanmaları, savaşmaları ve bu ruhu zorluklarda bile sürdürebilmesi. Taraftarımız çok tutkulu ve işler kötü gittiğinde taraftarda acı çekiyor. Önümüzdeki maçlara birlik olarak bakmak istiyoruz“ şeklinde konuştu.

"Puan farkı kapanır mı?"

Dışarıdan mutsuz gözüktüğü ile ilgili soruya cevap veren Pereira, “Aslında nasıl gözüktüğümüzden ziyade içimizde ne hissettiğimiz önemli ve ben çok mutluyum. Trabzonspor’un neler yaptığını kontrol edemeyiz, kendi yaptıklarımızı ederiz. Bugünkü gibi oynarsak, devam edersek şansımız çok yüksek olacaktır. Ligdeki bir sonraki maçı kazanmalıyız. Önümüzdeki lig maçı çok önemli, ama önce Avrupa maçına bakacağız sonra ligdeki maçı düşüneceğiz. Yapmamız gereken şey kendimize bakmamız gerekiyor. Ruhu ve kaliteli oyunu devam ettirmemiz gerekiyor. Herkesin inanması gerekiyor“ diye konuştu.

“Her şeyimizi buraya vermek için geldik“

Mesleğin başında bir teknik direktör olmadığını belirten Pereira, “Uzun yıllardır yapıyorum ve kimsenin inanmadığı zamanlar olmuştu. Ben her zaman inanmaya devam ettim ve bunları başarabildim. Sakin kalmamız gerekiyor. Biz tesise sabahın erken saatlerinde gelip 19.00’da çıkıyoruz. Çıktığımda dahi Fenerbahçe’yi düşünmeye devam ediyorum, yatağa girdiğimde ve uyandığımda Fenerbahçe’yi düşünüyorum. Bu kulübün tutkusunu hissediyoruz. Ailelerimizi Portekiz’de bırakıp buraya geldik. Her şeyimizi buraya vermek için geldik. İşimize inanmamızı gerekiyor ve oyuncuları işimize inandırmamız gerekiyor“ dedi.

“Herhangi bir soru işareti bırakmadan devam etmemiz gerekiyor“

Kaybetmemeleri gereken puanlar kaybettiklerini ifade eden Vitor Pereira, “Sezon başında performansını gösteremediğimiz maçlar oldu. Avrupa Ligi maçları bizi biraz etkiledi. Bizim yapmamız gereken şey birliktelik ruhunu devam ettirmek. Herhangi bir soru işareti bırakmadan devam etmemiz gerekiyor. O dönemlerde takımımı etkileyen faktörler oldu ama her zaman elimizden gelenin en iyisini yapıp bunların tekrarlanmaması için çabalayacağız“ şeklinde konuştu.