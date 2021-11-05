Vitor Pereira: Hâlâ mücadelenin içindeyiz; bugünkü oynadığımız oyunu oynarsak, Yunanistan'da da kazanabiliriz

Fenerbahçe Teknik Direktörü Vitor Pereira, Antwerp deplasmanındaki 3-0'lık galibiyeti değerlendirdi, "Hala mücadelenin içindeyiz" dedi.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Vitor Pereira, Antwerp galibiyetini yorumlarken, "Sonuçtan dolayı ve takımın performansından dolayı çok mutluyum. Bugünkü galibiyeti hak ettik. Gol yemedik üç tane gol attık. Daha fazla gol atabilirdik. Takım, bugünkü performansı nedeniyle tebriği hak ediyor" dedi.

Gruptaki durumun sorulması üzerine Pereira, "Hâlâ mücadelenin içindeyiz. Bugünkü oynadığımız gibi oynarsak ve günümüzde olursak Yunanistan'da kazanabiliriz. Taraftarlara da teşekkür ediyoruz. Otel çıkışında bizi desteklediler" ifadelerini kullandı.