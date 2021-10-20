Vitor Pereira'dan rotasyon hazırlığı

Fenerbahçe teknik direktörü Vitor Pereira, Antwerp maçında rotasyona hazırlanıyor. Tisserand, Sosa, Berisha, Serdar Dursun gibi isimler ilk 11’e dönmeye hazırlanıyor. Ayrıca Nazım Sangare ve Muhammed de Ferdi ile Samuel’in durumuna göre forma giyebilir.

Fenerbahçe, yarın Antwerp ile Avrupa Ligi’nde karşılaştıktan sonra pazar günü de ligde, son haftaların flaş takımı Alanyaspor'u konuk edecek.

Fanatik gazetesinin haberine göre; Vitor Pereira, kısa sürede oynanacak iki zorlu maç nedeniyle kadroda rotasyona gitmeyi planlıyor. Sarı-lacivertliler’de sakatlığını atlatan ve Trabzon karşısında son 15 dakika süre bulan Marcel Tisserand, 11’e dönmeye hazırlanıyor.

Orta sahada ise Avrupa Ligi kadrosunda ismi yer almayan Crespo’nun yerine Sosa’nın görev yapması bekleniyor. Pereira, en büyük değişimi ise hücum hattında gerçekleştirebilir. Ekvador’dan dönüp ayağının tozuyla Trabzon maçına çıkan, ağrıları nedeniyle kenara gelmek zorunda olan Valencia’nın yarın kulübede olacağı öğrenildi. Ayrıca takım 10 kişi kaldıktan sonra en çok efor sarf eden isimler arasında yer alan Mesut da Antwerp mücadelesine yedek başlayabilir. Bu isimlerin yerine Mergim Berisha ile Serdar Dursun’un 11’e dönmeleri bekleniyor.

Samuel yorgun

Vitor Pereira ayrıca kanat beklerinde de değişime gidebilir. Ferdi, Trabzon karşısında kasığından sakatlanmıştı. Genç yıldızın durumu ciddi olmasa da Portekizli teknik adam, onun yerine Muhammed’e şans verebilir. Son karşılaşmada çok yorulan Samuel de yerini Nazım’a bırakabilir. Elinde her bölgede önemli opsiyonlar bulunan Vitor Pereira, ilk 11’e son şeklini bugünkü idmanın ardından verecek.