Vitor Pereira'dan Jose Sosa kararı

Fenerbahçe’de üst üste gelen 2 yenilgi sonrası teknik heyet takım liderliğini Arjantinli yıldıza vermeye hazırlanıyor. Pereira, geçmişte liderlik yaptığı takımlara büyük başarılar kazandıran tecrübeli futbolcuya bu haftaki Konya deplasmanından itibaren daha büyük sorumluluklar verecek. Bu sezon gol ya da asist yapamayan Sosa’dan böylelikle skor katkısı alınması hedefleniyor.

Spor Arena'dan Süleyman Arat'ın haberine göre, Trabzon deplasmanının ardından kendi seyircisi önünde Alanyaspor’a da kaybeden Fenerbahçe’de yaşanan düşüşün nedenleri tek tek masaya yatırılırken, kadronun en tecrübeli ve lider özellikli oyuncusu olarak öne çıkan Jose Sosa’dan yeterince verim alınamaması en dikkat çeken maddelerden biri olarak öne çıkıyor. Sarı lacivertlilerde geçtiğimiz sene büyük umutlarla transfer edilen, sakatlıklar nedeniyle gerçek performansına ancak sezon sonu ulaşabilen Sosa, bu sezon takım lideri olarak bir türlü beklediği görevi alamadı.

Son 10 maçta şampiyon yapıyordu

Geçen sezon Emre Belözoğlu’nun göreve gelmesiyle birlikte takım liderliği görevini omuzlayan Arjantinli futbolcu golleri, kreatif pasları ve asistleriyle sarı lacivertli ekibi şampiyonluk potasına sürükleyen en önemli oyunculardan biri olmuştu. Süper Lig’de geniş futbolcu kadrosuyla, özellikle iç saha maçlarında rakibi boğan ve oyunu rakip sahaya yıkan bir performans sergileyen Fenerbahçe, oyunu daha önde kurma becerisi olan Sosa’dan Konya maçıyla birlikte daha fazla verim almayı planlıyor.