Vitor Pereira'dan 11'de büyük değişiklik

Fenerbahçe Teknik Direktörü Vitor Pereira, Başakşehir mağlubiyeti sonrası 11'de değişiklik yapmaya hazırlanıyor. Portekizli teknik direktörün Giresunspor karşısında Mert Hakan Yandaş, Mesut ve Valencia'ya 11'de forma vermesi bekleniyor.

Vitor Pereira üst üste oynanan Sivasspor , E.Frankfurt ve Başakşehir maçlarında büyük bir rotasyona gitmiş, yorgunluğu en aza indirgemek için geniş kadrodan tüm futbolcularına şans tanımıştı. Ancak bu rotasyon sonrası 2 beraberlik, bir yenilgi takımı hedeften saptırdı.

Bu durumu analiz eden Portekizli teknik adam Başakşehir maçında bekleneni veremeyen futbolcularını Giresunspor maçında kulübeye çekecek. Meyer, Muhammed, Rossi, Berisha ve Ferdi Kadıoğlu, bu karşılaşmada hamle oyuncusu olarak kulübede yer alacak. Yeni transferlerden Crespo ve Burak Kapacak ilk kez ilk 11 şansı bulacak.

Bu iki ismin yanı sıra Mert Hakan Yandaş, Mesut Özil ve Valencia da ilk 11’e dönüş yapan futbolcular olacak.

Mert Hakan formda

Pereira’nın özellikle Almanya deplasmanındaki performansını çok beğendiği Mert Hakan Yandaş’ı Giresun sınavında sahaya süreceği belirtildi. Başakşehir maçında da sonradan oyuna dahil olan ve sahaya hareket getiren Mert Hakan, sezon başında sakatlık yaşamadan önce Portekizli hocanın gözdelerinden biriydi.