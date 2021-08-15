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Spor

Vitor Pereira: Buraya şampiyon olmaya geldim; bu hikayeyi tamamlamak istiyorum

15 Ağustos 2021 21:24

Fenerbahçe Teknik Direktörü Vitor Pereira, Adana Demirspor ile oynayacakları sezonun ilk hafta maçı öncesinde konuştu ve "Buraya şampiyon olmaya geldim. Bu hikayeyi tamamlamak istiyorum" dedi.

Şampiyonluk için geldiğini belirten Pereira, "Buraya geri döndüm, yarım kalan işimi tamamlamaya döndüm, buraya şampiyon olmaya geldim. Bu hikayeyi tamamlamak istiyorum" ifadelerini kullandı.

Oyun sistemi sorulan Portekizli hoca, "Önemli olan sistem değil, sahadaki davranışlardır. Sistemimiz değişebilir, önemli olan davranışın değişmemesi" diye konuştu.

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