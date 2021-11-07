Vitor Pereira: Bahanelerin arkasına sığınmak istemiyorum

Fenerbahçe teknik direktörü Vitor Pereira, 2-2'lik Kayserispor beraberliğinin ardından Avrupa'dan dönüşün zorluklarına dikkat çekti.

Süper Lig'de üç maç üst üste kaybeden Fenerbahçe, Kayserispor karşısında 90+9'da bulduğu penaltı golüyle bir puanı kurtardı.

Mücadelenin ardından açıklamalarda bulunan Fenerbahçe teknik direktörü Vitor Pereira, Avrupa dönüşü yaşadıkları zorluklara dikkat çekti.

Pereira, Trabzonspor'un üç büyüklere göre Avrupa'da olmaması nedeniyle daha avantajlı olduğunu belirterek, "Ben bahane üretmek istemiyorum. Bahanelere sığınan bir hoca değilim ama bu ligdeki büyük takımlara baktığınız zaman Trabzonspor, Avrupa'da yarışmıyor. En iyi toparlanma fırsatını Trabzonspor elde ediyor. Galatasaray, Beşiktaş ve bizim aynı problemlerimiz var. Antwerp deplasmanında oynadık. Maça hazırlanmak için bir günümüz vardı. Futbolcular makine değil. Buna bağlamak istemiyorum ama bu bir gerçek. Uzun bir seyahat yaptık. Bu anlamda tek problemi olmayan takım Trabzonspor. Avrupa'da olmadıkları için yeterli zamanları oluyor hazırlanmak için." dedi.

"Kazanmak için her şeyi denedik"

Pereira, "Penaltıyı atsak durum farklı olacaktı ama olmadı. Çünkü 1-0'dan sonra boşluk bulacaktık. Rakibimiz duran toptan golü buldu. Sonra ikinci yarıya başladık ve ikinci golü yedik. Kazanmak için her şeyi denedik. Futbolcularımızın özverisiyle maç 2-2'ye geldi. Taraftarlarımıza da destekleri için teşekkür ediyoruz. Elimizden geleni yapacağız, önümüzde hala çok maç var" ifadelerini kullandı.

“Herkes muhakkak daha puan kaybedecektir“

Ülker Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Pereira, mutlak 3 puan almaları gerektiği bir maça çıktıklarını bildiklerini belirtti.

Trabzonspor'un Avrupa'da oynamaması sebebiyle avantajlı bir konumda olduğunu savunan Pereira, "Biz maçlara yorgun çıkmak zorunda kalıyoruz. Onlar da bu avantajı en iyi şekilde değerlendirdi. Ligde hala çok maç var herkes muhakkak daha puan kaybedecektir. Elimizden gelenin en iyisini verip kaybettiğimiz puanları telafi etmemiz gerekiyor. Hatalarımız düzeltmeye çalışacağız" değerlendirmesinde bulundu.

Milli arada sakat oyuncularına kavuşacaklarını dile getiren Portekizli çalıştırıcı, Galatasaray maçına en iyi şekilde hazırlanacaklarını ve 3 puan için sahaya çıkacaklarını da aktardı.

“Sakatlar döndüğünde daha iyi rotasyon yapma fırsatı olacak“

Müsabakada ellerinden gelenin en iyisini yaptıklarını anlatan 53 yaşındaki çalıştırıcı, "Yorgunlukları önlemek için rotasyonlar yaptık bu sezon. İlk golü atsaydık her şey farklı olabilirdi ama maalesef kazanamadık. Sakatlar döndüğünde daha iyi rotasyon yapma fırsatımız olacak ve bir dönem gelecek ki Trabzonspor ile aynı şartlarda mücadele edeceğiz. Onlar da zorlanıyorlar. Hep böyle olmaz, bu uzun bir yol. Bütün rakipler daha fazla puan kaybedecektir. Şu an perşembe pazar maç yapıyoruz ve bunun zorluklarını yaşıyoruz" şeklinde görüş belirtti.

Şampiyon olacaklarına hala inandıklarını vurgulayan Pereira, sözlerini şöyle tamamladı:

"Önümüzde hala çok maç var ve rakipler puan kaybedecek. Bu ligde çok şey olacak, aynı hırsla devam ediyorum. Oyuncularımda o hırsı, yardımlaşmayı görmesem söylemim farklı olurdu. Takımım 2-0'dan sonra bile elinden geleni yaptı. Benim hedefim hala bu ligi kazanmak. Bu taraftar kitlesi çalıştığım en iyi taraftar kitlesi. Başkan kadar onlar da etkili oldu dönmemde. Sonuçlardan dolayı hayal kırıklığı yaşayabiliyorlar ama onlar benim için en iyi taraftar kitlesi. Ben her zaman çok çalıştım. Kariyerimi böyle elde ettim. Hiçbir şey benim için kolay olmadı. Geçmişte kimsenin inanmadığı şampiyonluklar da elde ettim. Takımımım mental anlamda daha iyi olması için çalışmak benim planım. Elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağım. Her zaman toplarımız direkten dönmeyecek, her zaman penaltı kaçırmayacağız. Gökten bir şey düşmeyecek bizim yapmamız gereken sadece çalışmak."