Vitesi karıştırdı; araçla birlikte askıda kaldı!

İstanbul Beşiktaş'ta aracını park ettiği yerden çıkarmak isteyen bir sürücü vitesi karıştırınca ölümden döndü. Aracını yanlışlıkla geri vitese takan sürücünün apartman ile kaldırım arasında asılı kaldığı anlar saniye saniye kameralara yansıdı.

Beşiktaş Dikilitaş Emirhan Caddesi üzerinde dün akşamüzeri meydana gelen olay görenleri şaşkına çevirdi. Edinilen bilgiye göre, aracını park ettiği yerden çıkarmak isteyen bir sürücü vitesi karıştırdı. Sürücü, yanlışlıkla aracı geri vitese alıp gaza basınca araç hızla geri giderek apartman ve cadde arasında asılı kaldı.





Apartman ve cadde arasına bir aracın asılı kaldığını ve kadın sürücünün hala aracın içinde olduğunu gören vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri araç içinde mahsur kalan sürücüyü kurtardı. Ardından apartman ve cadde arasında asılı kalan araç halat bağlanarak sıkıştığı yerden çıkarıldı.

