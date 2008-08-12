Vitaminsizlik ağrı yapıyor

Bilim insanları, kadınlardaki kronik ağrıların nedeninin, D vitamini eksikliği olabileceğini öne sürdü.



Romatizmal Hastalıklar Yıllığı'nda yayımlanan araştırmaya göre, ağrılarla D vitamini arasındaki bağlantı, hormonal nedenlerden dolayı erkeklerde kurulamıyor. Uzmanlar, bugüne kadar kronik ağrıların nedenlerini duygusal faktörlere bağlarken, Londra'daki Çocuk Sağlığı Enstitüsü'nden doktor Elina Hyppönen ve meslektaşları, kadınlarda D vitamini seviyesinin bazı kronik ağrı vakalarında rol oynayabileceğini ortaya koydu.



Araştırmalar sonucunda, D vitamini seviyesi kemik sağlığı için gerekli miktarda olan kadınlarda kronik ağrıların oranının, vitamin seviyesi düşük olanlara nazaran az oluştuğu belirlendi. Doktorlar şimdi D vitamini takviyelerinin, kronik ağrılara karşı bir koruma sağlayıp sağlayamayacağının araştırılması gerektiğini belirtiyor. Doktor Hyppönen, kronik ağrısı olanlara yeterli D vitamini alıp almadıklarını kontrol ettirmelerini tavsiye ediyor. Uzmanlar, fazla D vitamininin vücuttaki zararları konusunda uyarıyor ve bu vitaminin gıda ya da güneşten doğal olarak alınmasını öneriyor.



(AA)