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Sağlık

Vitaminsizlik ağrı yapıyor

Bilim insanları, kadınlardaki kronik ağrıların nedeninin, D vitamini eksikliği olabileceğini öne sürdü.

12 Ağustos 2008 03:00

Bilim insanları, kadınlardaki kronik ağrıların nedeninin, D vitamini eksikliği olabileceğini öne sürdü.

Romatizmal Hastalıklar Yıllığı'nda yayımlanan araştırmaya göre, ağrılarla D vitamini arasındaki bağlantı, hormonal nedenlerden dolayı erkeklerde kurulamıyor.  Uzmanlar, bugüne kadar kronik ağrıların nedenlerini duygusal faktörlere bağlarken, Londra'daki Çocuk Sağlığı Enstitüsü'nden doktor Elina Hyppönen ve meslektaşları, kadınlarda D vitamini seviyesinin bazı kronik ağrı vakalarında rol oynayabileceğini ortaya koydu.

Araştırmalar sonucunda, D vitamini seviyesi kemik sağlığı için gerekli miktarda olan kadınlarda kronik ağrıların oranının, vitamin seviyesi düşük olanlara nazaran az oluştuğu belirlendi. Doktorlar şimdi D vitamini takviyelerinin, kronik ağrılara karşı bir koruma sağlayıp sağlayamayacağının araştırılması gerektiğini belirtiyor.  Doktor Hyppönen, kronik ağrısı olanlara yeterli D vitamini alıp almadıklarını kontrol ettirmelerini tavsiye ediyor. Uzmanlar, fazla D vitamininin vücuttaki zararları konusunda uyarıyor ve bu vitaminin gıda ya da güneşten doğal olarak alınmasını öneriyor.

(AA)

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