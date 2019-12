Vitaminler ölümcül hastalıkları durdurmuyor

B vitamini hapları kalbi korumuyor

C vitamini ile ilgili yeni bulgu

Dünyada milyonlarca kişi vitamin hapı kullanıyor. C ve E vitamin hapları en çok satılanlar arasında. Meyve ve sebzede bulunan bu vitaminler hücre, organ ve kasları güçlendiriyor. Ancak yeni bir araştırma bu vitaminlerin kalp rahatsızlıklarını önlemedeki etkisine gölge düşürüyor. Araştırmaya katılan yaşları 50’nin üzerinde 14.000 erkek doktor yüksek dozda vitamin C ve E almış. Doktorların çoğu düşük düzeyde kalp hastalığı ve felç riski altındaymış. Araştırmayı Brigham ve Boston Kadın Hastanesi’nden Howard Sesso ve Doktor Michael Gaziano yürüttü.Dr. Sesso’ya göre doktorlar üzerinde araştırma yapmak alınan tıbbi bilgilerin daha sağlıklı olmasını sağlamış. 10 yıl süren araştırma sonunda kalp hastalıklarının önlenmesinde Vitamin C ya da E takviyelerinin özel bir etkisi olmadığı görülmüş. Doktor Gaziano bu sonucun sağlık için hap almaktan daha fazlasını yapmak gerektiğini kanıtladığı görüşünde. Dr. Gazino, “Sigarayı bırakmak, iyi beslenmek, egzersiz yapmak, tansiyonu ve kolesterolü kontrol altında tutmak gibi atılacak bazı temel adımlar var,” diyor.B vitaminleri sağlıklı bir diyet için şart koşuluyor. B-6 bağışıklık sistemini koruyor. B-12 ise beyin ve sinir sistemi için iyi. Bir başka araştırmaya da 40 yaşın üzerindeki yaklaşık 5.000 kadın katıldı. Araştırma B vitamini haplarının kanser riskini özellikle göğüs ve bağırsak kanseri riskini azaltmadığını gösterdi. Brigham ve Kadın Hastanesi’nden Doktor JoAnn Manson bu araştırmanın sonuçları hakkında şunları söylüyor: “Kanser riskini azalttığına dair kanıt görmemek çok şaşırtıcı çünkü daha önceki araştırmalar B vitamin açısından zengin bir beslenmenin kansere karşı koruyucu olduğunu ortaya koymuştu.”Son araştırmalar vitamin D eksikliği olan kişilerin de birçok hastalık riski taşıdığını gösteriyor. Bu hastalıklar kanserden şekere ya da kalp rahatsızlıklarına kadar uzanabiliyor. Ancak 36.000 yaşlı kadın üzerinde yapılan araştırma D vitamini takviyesinin de meme ve bağırsak kanserine karşı korumadığını ortaya koydu. Bazı uzmanlar günde 400 miligramdan daha fazla D vitamini alınması gerektiğini söylüyor. Diğer uzmanlarsa hastaların gereğinden fazla vitamin alarak yaşam sürelerini azaltabileceklerini ileri sürüyor. Uzmanlar hap almaktansa doğal vitamin içeren sağlıklı bir beslenmeye bağlı kalmanın çok daha güvenli olduğunu söylüyor.