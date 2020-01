Vitaminler erkeklerde kanser riskini azaltıyor

Amerikan Tıp Derneği'nin dergisinde yayımlanan araştırma sonucuna göre, multivitamin alan erkekler arasında kanser vakalarında ufak da olsa bir azalma gözlendi.

BBC Türkçe'de yer alan habere göre; Araştırma için yaşları 50'nin üzerinde yaklaşık 15.000 erkek on yıldan fazla izlendi.

AP ajansı, sonucun sürpriz olduğunu, zira daha önce tek tek farklı vitaminler üzerinde yapılan araştırmaların, bunların kronik hastalıkları önleyemediğini, hatta bazılarının kanser riskini arttırdığını gösterdiğini bildiriyor.

Yeni araştırma ise multivitaminlerin erkeklerde kanser oluşma riskini yüzde 8 azaltığına işaret etti.

Uzmanlar bununla birlikte sebze ve meyveye ağırlık veren sağlıklı bir beslenmenin vitamin almaktan daha iyi olduğunu belirtiyor.

Bazı durumlarda doktor tavsiyesiyle vitamin takviyesi almak mümkün. Örneğin 65 yaş üzerindekilere D vitamini tavsiye ediliyor.

Multivitaminlerin genel sağlık üzerindeki etkisi konusundaki araştırmalardan ise kesin bir sonuç alınmış değil.

Bazı araştırmalarda sağlıklı kişiler tarafından alındığında bunların faydadan çok zarar verdiği, bazılarında da kanseri etkilemediği sonucuna varılmış.

Amerikalı uzmanların araştırmasında her gün bir şeker ya da multivitamin hapı verilen erkeklerin sağlık durumu izlenmiş. Multivitamin alan her bin kişiden 17'sinde kanser oluşurken, bunun yerine sahte hap verilen her bin kişi arasında kanser oluşanların sayısı 18 olarak tespit edilmiş.

Araştırmacılardan Dr. Howard Sesso, " birçok araştırma iyi beslenmenin erkeklerde kanser riskini azalttığına işaret ediyor. Şimdi buna ilaveten her gün bir multivitamin hapı almanın da, orta ve ileri yaşlardaki erkeklerde kanseri önlemekte etkili olabileceği düşünülüyor" dedi.

Araştırmacılar multivitamin haplarının kadınlar ve daha genç erkekleri aynı şekilde etkileyip etkilemeyeceğini bilmiyorlar.

İngiltere'deki kanser araştırmaları kurumu Cancer Research UK'de görevli doktor Helga Groll "bu araştırmaya katılan erkeklerden multivitamin alanların kanser riski azalmış gibi görünmekle birlikte, bunun vitaminlerden mi yoksa rastlantıdan mı kaynaklandığından emin olmak güç" dedi.

Groll'a göre bol vitamin ve mineral almanın en iyi yolu, dengeli beslenmekten geçiyor. Sağlıklı kişilerin çoğunun ise doktor önermediği sürece vitamin almasına gerek yok.