Vitamin deposu besinler

Sağlıklı gelişimin vazgeçilmez bir parçası olan vitaminleri çeşitli besinlerden alabiliriz. Vitaminlerden yararlanabilmek için öğünlerde besin çeşitliliğini sağlamak önemlidir



A vitamini: Büyüme ve gelişme, göz sağlığı için önemlidir. En çok yeşil, kırmızı, turuncu yapraklı sebzelerde, süt ve süt ürünlerinde, yumurtada bulunur.



B grubu vitaminleri: Çok kalabalık bir ailedir. Enerji üretimi, iştah, sinir sistemi ve metabolizma fonksiyonlarının düzgün çalışmasını sağlar. Tahıllar et, süt ve süt ürünleri B grubu vitaminlerden zengindir.



C vitamini: Hücre hasarının önlenmesi, bağışıklık sistemi, yaraların iyileşmesi için her gün mutlaka besinlerle alınmalıdır. Sebze ve meyveler, özellikle çilek, tatlı kırmızı biber ve turunçgiller C vitamininin iyi kaynaklarıdır.



D vitamini: Kemik ve diş sağılığı için gereklidir. En önemli kaynağı güneştir, yağlı balıklarda da bir miktar bulunur.



E vitamini: Hücre yenilenmesi, üreme hücrelerinin oluşumu,sinir sistemi sağlığının korunmasına yardımcı olan antioksidan özelliğe sahip bir vitamindir. Bitkisel yağlar ve yağlı tohumlar E vitamininin iyi kaynaklarıdır.



K vitamini: Kanın normal pıhtılaşmasını sağlar. Brokoli ve diğer yeşil yapraklı sebzeler K vitamininden zengindir.



Bazı mineral kaynakları



Kalsiyum: Sağlıklı kemik ve diş gelişimi için çok önemli bir mineraldir. D vitamini fosfor, magnezyum gibi vitamin ve minerallerle birlikte çalışır. Süt ürünleri, koyu yeşil yapraklı sebzeler, konserve balık, kuru baklagiller iyi kaynaklardır.



Demir: Kan hücrelerinin oluşumu için gereklidir. Et ve sakatat, ton balığı, somon, kurutulmuş tahıllar, baklagiller, tam taneli tahıllar, yumurta kuru meyve önemli kaynaklardır.



İyot: Tiroit bezi fonksiyonlarının çalışması için yeteri kadar iyot alınması çok önemlidir. Deniz mahsulleri ve iyotlu tuz bu ihtiyacı giderir. Sadece 1/4 çay kaşığı kadar iyotlu tuz, günlük iyot ihtiyacınızı karşılamak için yeterlidir.