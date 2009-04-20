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Yaşam

Vişne rüyası...

Misafirler gelecek ve acele bir tarife ihtiyacınız var. Ama sıradan bir şey yapmak da istemiyorsunuz.

20 Nisan 2009 03:00

Misafirler gelecek ve acele bir tarife ihtiyacınız var. Ama sıradan bir şey yapmak da istemiyorsunuz. İşte size Pınar Karaman'dan son derece kolay, ama hem damağa hem de göze hitap eden çok özel bir tarif...

Vişneli ve pudingli kek

Servis: 8-10 kişilik
250 gram eritilmiş margarin
16 çorba kasığı tozşeker
5 adet yumurta
2,5 su bardağı un
1 paket kabartma tozu
3 çorba kasığı kakao
1 kase dondurulmuş vişne
üzeri için:
1 paket vanilyalt puding
Yarım litre süt

Kek için karıştırma kabında eritilmiş margarini ve 16 çorba kasığı tozşekeri mikserle çırpın. Yumurtaları ekleyip çırpmaya devam edin. Un ve kabartma tozunu eleyerek karışıma ekleyin. İyice çırpın. Hazırladığınız karışımın yansını yuvarlak bir kek kalıbına dökün. Diğer yansına kakaoyu ekleyerek iyice karıştırın. Kakaolu karışımı da kek kalıbının içine dökün. Çekirdekleri çıkartılmış vişne tanelerini kekin üzerine dizin. Önceden ısıtılmış 180 dereceye ayarlı fırında 35-40 dakika kadar pişirin. Fırından alarak ızgara üzerinde soğumaya bırakın. Pudingi yarım litre süt ile paketin arkasındaki tarife göre hazırlayın ve sıcakken soğutulmuş kekin üzerine yayın. Dilimleyerek servis yapın.

Aşçının notu:

Vanilyalı puding yerine eritilmiş çikolata da kullanabilirsiniz.



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