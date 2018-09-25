Viskilerin “kutsal kasesi” açık artırmaya çıkıyor

Mahmut Can Emir / İstanbul 25 Eylül (DHA) – Uzmanlar tarafından “Kutsal Kase” olarak adlandırılan 92 yıllık Macallan markalı Valerio Adami etiketli viski, İskoçya’nın başkenti Edinburgh’da müzayedeye çıkacak.

Dünyanın en nadir ve en değerli viskisi olarak görülen Macallan Valerio Adami için öngörülen fiyat aralığı 700 bin (5 milyon lira) ile 900 bin sterlin (6.5 milyon lira) arasında.

Dünyanın en büyük koleksiyonerlerinin katılması beklenen müzaytede 3 Ekim tarihinde gerçekleştirilecek.

1926 yılında fıçılanan ve 1986 yılında şişelenen viski resmi olarak 60 yıllık olarak tanımlanıyor.

Macallan markalı viskilerin etiketlerini dönemin meşhur pop art sanatçıları olan Valerio Adami ve Peter Blake tarafından tasarlandı. Yalnızca 24 şişe üretilen viskinin 12 adedinde Adami’nin, diğer 12 adedinde ise Blake’in tasarımı olan etiketler kullanılmış.

Müzayede yetkilileri, şişenin, geleneksel bir pirinç ve cam damıtma ruhuna dayanarak özel olarak yaptırılan bir dolap veya tantal içinde sunulduğunu söyledi.

Şişenin şu anki sahibin ise, şişeyi 1994 yılında Macallan fabrikasından açıklanmayan bir tutara satın aldığı duyuruldu. (Fotoğraflı)

