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BBC Türkçe

Visa d'Or ödülü Midilli'deki mülteci fotoğraflarına

Dünyanın en saygın haber fotoğrafçılığı ödüllerinden biri olarak kabul edilen Visa d'Or ödülünü bu yıl Midilli'de çektiği mülteci fotoğraflarıyla AFP'nin Yunan fotomuhabiri Aris Messinis kazandı

04 Eylül 2016 14:47

Dünyanın en saygın haber fotoğrafçılığı ödüllerinden biri olarak kabul edilen Visa d'Or ödülünü bu yıl Midilli'de çektiği mülteci fotoğraflarıyla AFP'nin Yunan fotomuhabiri Aris Messinis kazandı.

Daha önce savaş bölgelerinde çektiği fotoğraflarla ödüller kazanan Messinis "Kendi ülkemde böyle bir haberi takip edeceğimi düşünmemiştim" dedi.

Messinis bir mülteci çocuğu denizden kurtarırken başka bir fotomuhabiri tarafından çekilen fotoğrafıyla sosyal medyada büyük övgü almıştı.

Messinis foto muhabirinin bir insanın kurtarmasında anormallik olmadığını belirterek "Bu insani bir refleks. Objektif olmak için araya bir mesafe koymaya çalışıyoruz. Ama bazen zor durumdaki insanlara yardım etmek güzel bir şey. Bu kişisel bir karar" diye konuştu.

Aris Messinis'in çektiği fotoğraflar, Fransa'nın güneyindeki Perpignan kentinde sergileniyor.

Visa d'Or, ödülü bu kentte düzenlenen "Visa Pour L'Image" festivali kapsaminda veriliyor.

Mülteci krizinin bir aşamasında Midilli'ye günde 7 bin mülteci geliyordu. Doluştukları teknelerde denizi geçerek Yunanistan'a ulaşmaya çalışan bir çok mülteci hayatını kaybetti.

Türkiye ve Avrupa Birliği, bu yıl mülteci krizini sona erdirmek için bir anlaşma imzaladı. Anlaşma kapsamında deniz yoluyla Yunanistan'a gelen mülteciler Türkiye'ye geri gönderiliyor, bunun karşılığında Türkiye'deki mülteci kamplarında kalan Suriyeliler AB'ye gönderiliyor.

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