Virüsü yok eden kumaş iddiası

Balıkesir'in Edremit ilçesinde kurulu bir firma tarafından üretilen yeni bir kumaş türünün virüs, bakteri ve mantarları yok ettiği ileri sürüldü.



İlçede faaliyet gösteren firmanın sahibi Faruk Durukan, yaptığı açıklamada, bazı üniversitelerle birlikte Ar-Ge çalışmaları yürüten bir kuruluş olduklarını söyledi.



Bir süre önce kireç taşından ürettikleri "Firetex" adlı suyun Türkiye'nin yanı sıra yurt dışında da büyük ilgi gördüğünü vurgulayan Durukan, antiseptik ve dezenfektan olarak kullanılabilen bu suyun antibakteriyel, antimikrobiyel, antifungal ve antivirüs özelliklere sahip olduğunu bildirdi.



"Mikropsavar su" olarak nitelendirilen bu suyu Yunanistan, Almanya, İngiltere ve İsveç'e ihraç ettiklerini dile getiren Durukan, bu ürünün Yunanistan'da yangın söndürmede bile kullanıldığını anlattı. Bu ürün sayesinde, İspanya'nın başkenti Madrid'de düzenlenen "Uluslararası Yapı Ödülleri" kapsamında "Milenyum Ödülü"nü aldıklarını belirten Durukan, şunları kaydetti:



"Bunun yanı sıra birçok farklı çalışmamız var. Çeşitle yöntemlerle 100'e yakın bitkinin özünü çıkarıp, üzerinde çalışmalar yapıyoruz. Son olarak antimikrobiyel, antivirüs, antibakteriyel ve antifungal bir kumaş ürettik. Zeytin yaprağından elde ettiğimiz bir madde sayesinde üretilen bu kumaşlar, üzerine gelen bakteri, virüs ve mantarları yok ediyor. Kumaşlar adeta virüs ve bakteri yiyor."



Durukan, bu kumaşların iç çamaşırından cekete kadar tüm giysilerde ahatlıkla kullanılabileceğini belirterek, "Özellikle hastane ve askeri personel için çok faydalı bir ürün olacak. Özel testlerden geçirdik. 50 yıkama testinden sonra bile özelliğini kaybetmiyor. Bu ürünümüz de yurt içi ve dışında çok ses getirecek" dedi.

