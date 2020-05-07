"Virüsü ben getirmedim, Togo'ya yardım yapmayacağım" diyen Adebayor bu kez lüks araçlarını paylaştı: Bunu siz de yapabilirsiniz

Yeni tip Koronavirüs salgını için yardım çağrılarına, "Virüsü Togo'ya ben getirmedim, yardım yapmayacağım" sözleriyle tepki çeken Başakşehir'in eski golcüsü Emmanuel Adebayor, bu kez de yaptığı Instagram paylaşımı nedeniyle eleştiri oklarının hedefinde yer aldı.

Daha önce Arsenal, Manchester City ve Tottenham'da da forma giymiş olan yıldız futbolcuya ülkesi Togo'ya yardım yapması için çağrıda bulunuşmuştu.

Koronavirüs'le mücadele için yardım yapmayı reddeden Adebayor, "Beni Eto'o ve Drogba'yla kıyaslayıp, neden şimdiye dek bir yardım vakfı kurmadığımı ya da neden bağış yapmadığımı soranlar için üzgünüm. Başkalarının söylediklerini değil, her zaman kalbimde hissettiklerimi yaptım. Ben ne Eto'o'yum, ne Drogba'yım, ne de bir başkasıyım. Ben, benim. Sheyi Emmanuel Adebayor. Benden bağış yapmamı bekleyenlere tek bir şey söyleyeceğim; yapmayacağım. Her şey net ve basit. Teşekkürler, iyi günler" demişti.

Bu sözleri sonrası Instagram'dan lüks otomobillerini paylaşan Adebayor, bunu 'insanları motive etmek için' yaptığını söyledi.

"Bunu siz de yapabilirsiniz"

Paylaşımında "Bunu siz de yapabilirsiniz. Kendinize inanmanız ve çok çalışmanız gerek. Bunu görmesini istediğiniz arkadaşınızı etkiletleyin." yazdı.



Ülkesine yardımı reddetmesinin ardından böyle bir paylaşım yapmasıyla 36 yaşındaki yıldıza eleştiriler çığ halini aldı.