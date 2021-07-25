"Virüsten korkup kaçmayın" sözleri Koronavirüs nedeniyle yakınını kaybedenlerin tepkisini çekmişti; Britanya Sağlık Bakanı özür diledi

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Koronavirüs’e yakalanıp tamamen iyileştikten sonra yaptığı açıklamada “Virüsten korkup kaçmayın” ifadelerini kullanarak tepki çeken Britanya Sağlık Bakanı Sajid Javid özür diledi.

BBC’de yer alan habere göre, iki doz aşılıyken Koronavirüs’e yakalandıktan sonra hastalığı hafif atlatan Britanya Sağlık Bakanı Javid, insanları aşı olmaya çağırırken “Virüsten korkup kaçmayın” ifadesini kullandı.

Javid’in sözleri, Britanya’da Covid-19’dan hayatını kaybedenlerin yakınlarının tepkisini çekti. Javid’in sözlerinin “duyarsız” olduğu belirtildi.

Tepkiler üzerine paylaşımını silen Javid “Aşıların bir toplum olarak savaşmakta bize sağladığı yardıma duyduğum minnettarlığı ifade ediyordum ama yanlış bir sözcük seçtim ve özür dilerim. Ben de bu korkunç virüs yüzünden sevdiklerimi kaybettim ve etkisini asla küçük görmem" dedi.

Javid’in sözleri hem sosyal medyada hem de muhalif siyasetçiler tarafından tepki çekmişti.