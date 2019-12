Virüsler dirençli bakterilerle savaşacak

Bilim insanları üzerinde "oynama" yaptıkları virüsleri, antibiyotiklere karşı direnç gösteren bakterilerle savaş için kullanacak.



MIT ve Boston Üniversitesi’nden bilim insanları, antibiyotiklere karşı direnç kazanmış ya da direnç gösteren ve hastanın iyileşmesini engelleyen ya da yavaşlatan bakterilere karşı, üzerlerinde parazit olarak yaşayan virüsleri modifiye ederek mücadele etmelerini mümkün kılan yeni bir yöntem geliştirdi.



Geleneksel antibiyotikler savunma sistemlerini zayıflatsa da bakteriler her geçen gün daha dirençli hale geliyor. İlaç geliştirmekten daha ucuz olduğu belirtilen yeni yöntemde, modifiye edilmiş parazit virüsler, geleneksel antibiyotiklerle birlikte kullanıldığında DNA'sı bozulan bakterilerin savunma sistemini düşürüyor ve gelişmesini önlüyor.



Araştırmacılar, virüsleri fareler üzerinde denedi. Bakteri bulaşmış farelerde, hem modifiye edilmiş virüs hem de antibiyotikler birlikte kullanıldığında hayvanların yüzde 80'i yaşama imkânı bulurken, sadece antibiyotik tedavisi uygulanan farelerin yüzde 20'si hayatta kalmayı başarabildi.



ABD Hastalık Önleme ve Kontrol Merkezi verilerine göre bu ülkede antibiyotiklere dirençli bazı bakteriler yüzünden her yıl 94 bin kişi hastalanıyor, bunlardan 19 bini hayatını kaybediyor. Bakteriler, antibiyotiklere karşı sürekli direnç kazanırken geçtiğimiz on yıl içerisinde antibiyotiklerin yeterince geliştirilmediği ifade ediliyor.



(AA)