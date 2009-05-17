Virüs yiyen kumaş

Balıkesir'in Edremit ilçesinde kurulu bir firma tarafından üretilen yeni bir kumaş türünün virüs, bakteri ve mantarları yok ettiği öne sürüldü.



Balıkesir'in Edremit ilçesinde kurulu bir firma tarafından üretilen yeni bir kumaş türünün virüs, bakteri ve mantarları yok ettiği ileri sürüldü. Bir süre önce kireç taşından ürettikleri “Firetex” adlı suyun Türkiye'nin yanı sıra yurt dışında da büyük ilgi gördüğünü vurgulayan Durukan, antiseptik ve dezenfektan olarak kullanılabilen bu suyun antibakteriyel, antimikrobiyel, antifungal ve antivirüs özelliklere sahip olduğunu bildirdi.



Mikropsavar suya büyük ilgi



“Mikropsavar su” olarak nitelendirilen bu suyu Yunanistan, Almanya, İngiltere ve İsveç'e ihraç ettiklerini dile getiren Durukan, bu ürünün Yunanistan'da yangın söndürmede bile kullanıldığını anlattı.



Bu ürün sayesinde, İspanya'nın başkenti Madrid'de düzenlenen “Uluslararası Yapı Ödülleri” kapsamında “Milenyum Ödülü”nü aldıklarını belirten Durukan, “Son olarak antimikrobiyel, antivirüs, antibakteriyel ve antifungal bir kumaş ürettik. Zeytin yaprağından elde ettiğimiz bir madde sayesinde üretilen bu kumaşlar, üzerine gelen bakteri, virüs ve mantarları yok ediyor. Kumaşlar adeta virüs ve bakteri yiyor. Özellikle hastane ve askeri personel için çok faydalı bir ürün olacak. Özel testlerden geçirdik. 50 yıkama testinden sonra bile özelliğini kaybetmiyor” dedi.

