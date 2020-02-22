Virüs tespit edilen Samsung fabrikası kapatıldı!

Güney Koreli teknoloji devi Samsung, Gumi kentindeki fabrikasını salgın riski nedeniyle kapatma kararı aldı. Şirketten yapılan açıklamada, söz konusu kararın, Gumi kentindeki fabrikanın bir çalışanında Koronavirüs tespit edilmesinin ardından alındığı kaydedildi.

Dünya'nın haberine göre, mobil cihaz üretimi yapılan fabrikanın 24 Şubat itibarıyla faaliyetini durduracağı belirtildi. Şirketten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Enfeksiyon kapan çalışanla temas kuran tüm iş arkadaşları karantinaya alındı ve enfeksiyon kapıp kapmadıklarını test etmek için gerekli adımlar atılıyor."

Ülkede ilk can kaybı dün yaşandı

Güney Kore'de Koronavirüs kaynaklı ilk can kaybı dün yaşanmıştı. Sağlık yetkilileri Cheongdo'da hastanede tedavi gören 63 yaşındaki erkek hastanın öldüğünü açıklamıştı.

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