Virüs koruma programının büyük hatası

Bilişim güvenlik şirketi McAfee'nin anti-virüs programındaki bir hata tüm dünyada onbinlerce bilgisayarın çökmesine neden oldu.

Şirketten yapılan açıklamada, normal ve sorunsuz çalışan bir Windows dosyasını bir virüs olarak gören yazılımın çok sayıda bilgisayarda arızaya yol açtığı belirtilerek, bu "yanlış virüs teşhisi" sorununa son vermek için hazırlanan yamanın müşterileri tarafından indirilmesini istedi.

Hatasından dolayı özür dileyen, ancak sorundan tüketicilerin fazla etkilenmediğini savunan McAfee, özellikle Microsoft'un Windows XP Service Pack 3 işletim sistemini kullanan şirketlerin bilgisayarlarında sorun görülebileceğini belirtti.

Bilgisayarların çökmesine ya da defalarca "reboot" yapmasına neden olan sorundan dolayı ABD'de okulların, üniversitelerin, hastanelerin, polisin hatta cezaevlerinin bilgisayarları çöktü.

Polisten raporlarını el yazısına geçirmeleri ve önlem olarak araçlarındaki bilgisayar terminalini kapamaları istenirken, bazı cezaevleri ziyaretleri iptal etti ve hastaneler acil serviste durumları ağır olmayan hastaları gönderip bazı ameliyatları ertelemek zorunda kaldılar.

Uzmanlar, sorundan etkilenen bilgisayar sayısının bilinmediğini, ancak onbinlerce olduğunun tahmin edildiğini belirtirken, mikro-blog sitesi Twitter, dünyanın en büyük anti-virüs bilişim güvenliği sistemi sağlayıcılarından birisi olan McAfee'den şikayet mesajlarıyla dolup taşıyor.

AnnArbor.com sitesine göre, ABD'de aralarında Michigan Üniversitesinin de bulunduğu birçok üniversite sorundan etkilendi. Üniversitenin tıp fakültesindeki 25 bin bilgisayarın 8 bini devre dışı kaldı. New York eyaletinin Syracuse kentindeki Upstate Üniversite hastanesindeki 6 bin bilgisayarın 2 bin 500'ünün de çöktüğü bildirildi. (aa)