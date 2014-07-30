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Dünya
Deutsche Welle

Virüs korkusundan seferler durdu

Ebola virüsü Batı Afrika'da olağanüstü önlemleri gündeme getirmeye devam ediyor. Liberya'nın sınır kapılarını kapatmasının ardından bir havayolları da uçuşlarını durdurdu.

30 Temmuz 2014 13:41


Togo merkezli Asky Havayolları, ölümcül Ebola virüsünü gerekçe göstererek Liberya ve Sierra Leone'ye yaptığı tüm seferleri durdurdu. Havayolundan yapılan açıklamada, "virüsün yayılmasına engel olabilmek amacıyla bu ülkelerin başkentleri Monrovia ve Freetown'a yapılan uçuşlara ara verildiği" belirtildi. Nijerya'ya yapılan bir seferde uçakta bir yolcunun ölmesi, Asky Havayolları yönetimini harekete geçirmişti.

Öte yandan ebola virüsü nedeniyle tüm komşularıyla olan sınır kapılarını kapatma kararı alan Liberya'da hükümet futbol maçlarını yasakladı. Liberya futbol federasyonundan konuyla ilgili yapılan açıklamada, "virüsün ten temasıyla bulaşma ihtimalinin yüksek olduğuna" dikkat çekildi. Ebola, sıvı transferiyle bulaşıyor.

İlacı ve aşısı bulunmayan Ebola virüsü şimdiye kadar 660'dan fazla kişinin ölümüne neden oldu. Gine, Liberya ve Sierra Leone'de görülen virüs, son vakayla birlikte Nijerya'ya da sıçramış oldu.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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EbolaBatı AfrikaAsky HavayollarıLiberyaSierra LeoneMonroviaFreetownNijeryaDeutsche Welle Türkçe DW/AFP/epd/NHBK

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