Virüs bulaştıracağı iddiasıyla kayınvalidesini öldürmeye kalkan damada 20 yıl hapis istemi!

Antalya'da, Koronavirüs teşhisiyle hastaneye yatırılan Iraz M.'nin yanında refakatçi olarak kalan damadı Hasan B., kendisine virüs bulaştırmasından korktuğu kaynanasını yastıkla iki kez boğmak istedi. İkinci denemesi hastanenin güvenlik görevlisi tarafından cep telefonuyla görüntülenen Hasan B., cinayete teşebbüsten tutuklandı. Hasan B., 20 yıla kadar hapis istemiyle yargılanacak.

16 Eylül günü saat 21.00 sıralarında, Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Pandemi 4 bölümünde meydana gelen olayda, üzerine sıcak su dökülen kayınvalidesinin hastanede Koronavirüs olduğunu öğrenen Hasan B., "Kaynanam sürekli öksürüyor. Virüsü bana da bulaştırmasından korkuyorum" diyerek, yanında kalmak istemedi.

Güvenlik görevlisi fotoğraf çekti

Refakat edecek başka kimse olmadığı için Iraz M.'nin yanında kalmaya devam eden Hasan B., iddiaya göre kaynanasını yastıkla boğmaya çalıştı.



Durumu gören doktor, Hasan B.'yi odadan uzaklaştırıp, durumu hastane güvenliğine bildirdi. Hasan B., güvenlik görevlisi gelmeden yeniden odaya girip, kaynanasının yüzüne çarşaf örtüp, ağız-burun kısmına da yastık kapatarak beklemeye başladı.



Bu sırada gelen güvenlik görevlisi, odada bu şekilde bekleyen Hasan B.'nin fotoğrafını çekti. Daha sonra hastaneden ayrılan Hasan B., ertesi gün evinde yakalanarak gözaltına alındı. Hasan B., çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

20 yıl hapis istemi

Hasan B. hakkında Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı Cinayet Suçları Soruşturma Bürosu'nca 'beden bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiyi kasten öldürmeye teşebbüs' suçlamasıyla iddianame hazırlandı. Antalya 6. Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edilen iddianamede, Hasan B.'nin 20 yıla kadar hapsi isteniyor.

"Korunma amaçlı çarşafla örttüm"

Hasan B. ise suçlamayı kabul etmeyerek, "Kayınvalidem yatakta çıplak şekilde yatıyordu. Ayrıca sürekli öksürdüğü için kendimi de korumak amacıyla çarşafla alın hizasına kadar örttüm. Fakat yastığı yüzüne örtmedim. Kafasının üst kısmına doğru koydum. Sonrasında ben de virüs bulaşma ihtimaline karşı test yaptırdım ve ardından evime gittim" dedi.

Hastanede Covid-19 tedavisi gören Iraz M.'nin bir süre sonra yaşamını yitirdiği öğrenildi. Hasan B.'nin yargılanmasına önümüzdeki günlerde başlanacak. (DHA)